Долярчик написав:

Важлива Ваша думка

Чи є тут помилка, чи все ок?Розкриваю "план Долярчика"взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн!Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.)>>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашникаподушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри)Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655КгрнНехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн!Все!Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом!Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???!А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково!ДумайТЕ!ПідказуйТЕ свої думки!ВказуйТЕ мені на мої помилки!