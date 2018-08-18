Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
как тебе это? смотрел?
Супер! Конспектировал.
Таке треба дивитись на великому екрані!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:proftpd66 Важлива Ваша думка Чи є тут помилка, чи все ок?
Розкриваю "план Долярчика" взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн! Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.) >>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашника подушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри) Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655Кгрн Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн! Все! Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом! Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???! А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково! ДумайТЕ! ПідказуйТЕ свої думки! ВказуйТЕ мені на мої помилки!
так дуже важко відповідати.
потрібно щоб іпотека була диференційована без ануїтету.
Якщо діфірінцірованно, то відсоток буде маленький.
банки можуть не дозволити дати іпотеку для оренди. Як вони контролюють і подробиці не знаю.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Мене лише цікавить, чи правильно і логічно я зробив підрахуя?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
потрібно щоб іпотека була диференційована без ануїтету.
Видео: Ипотека. Как нас обманывают банки!!!
Так тоді перші роки - непідйомні місячні платежі!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Думаю, что доллар на похоронах своих антагонистов еще простудится (с) Даже самых юных из них