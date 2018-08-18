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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4984498549864987

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:59

  proftpd66 написав:airmax78

сколько тебе платят сейчас?

Секунду, сейчас выложу скан ведомости.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:04

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
Почему в SAN FRANCISCO или в NEW YORK не собираешься? :)

Нет чемодана.


открой IPO, сделай пузырь 5млрд+$ как в тесле и развивайся :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:05

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

сколько тебе платят сейчас?

Секунду, сейчас выложу скан ведомости.


тебе не стыдно официально получать?

я думал что ты в конверте получаешь.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:08

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
Почему в SAN FRANCISCO или в NEW YORK не собираешься? :)

Нет чемодана.


Можешь сделать завод для изготовления конопли в США и ее продавать кока-коле, они будут делать колу в коноплей и ты станешь миллиардером :)
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:09

proftpd66 Прости если можешь.
airmax78
 
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  #<1 ... 4984498549864987
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