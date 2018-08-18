Секунду, сейчас выложу скан ведомости.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 21:59
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:04
открой IPO, сделай пузырь 5млрд+$ как в тесле и развивайся
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:05
тебе не стыдно официально получать?
я думал что ты в конверте получаешь.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Суб 08 сер, 2020 22:08
Можешь сделать завод для изготовления конопли в США и ее продавать кока-коле, они будут делать колу в коноплей и ты станешь миллиардером
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
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