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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 21:32
Долярчик написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:
как тебе это?
смотрел?
Супер! Конспектировал.
Таке треба дивитись на великому екрані!
Я в iMax на него ходил.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 21:33
Долярчик написав:proftpd66 Важлива Ваша думка
Чи є тут помилка, чи все ок?
Розкриваю "план Долярчика"
взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн!
Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.)
>>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашника
подушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри)
Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655Кгрн
Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн!
Все!
Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом!
Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???!
А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково!
ДумайТЕ!
ПідказуйТЕ свої думки!
ВказуйТЕ мені на мої помилки!
так дуже важко відповідати.
потрібно щоб іпотека була диференційована без ануїтету.
Якщо діфірінцірованно, то відсоток буде маленький.
банки можуть не дозволити дати іпотеку для оренди. Як вони контролюють і подробиці не знаю.
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 21:35
Долярчик
потрібно щоб іпотека була диференційована без ануїтету.
Видео:
Ипотека. Как нас обманывают банки!!!
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 21:35
proftpd66 написав:
так дуже важко відповідати
Мене лише цікавить, чи правильно і логічно я зробив підрахуя?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 08 сер, 2020 21:37
proftpd66 написав:Долярчик потрібно щоб іпотека була диференційована без ануїтету.
Видео:Ипотека. Как нас обманывают банки!!!
Так тоді перші роки - непідйомні місячні платежі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 08 сер, 2020 21:44
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
хббгафия
что это?
Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Думаю, что доллар на похоронах своих антагонистов еще простудится (с) Даже самых юных из них
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Додано: Суб 08 сер, 2020 21:45
airmax78
сколько тебе платят сейчас?
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 21:58
proftpd66 написав: airmax78 написав: proftpd66 написав:airmax78
практические вопросы:Во сколько раз сознание быстрее скорости света?
Варианты ответов:
a) одинаковая скорость.
b) 100км за секунду.
c) миллоны раз быстрее.
d) 20км в час.
У меня в деньгах. Пока на полтос не похудею - не доходит.
Почему в SAN FRANCISCO или в NEW YORK не собираешься?
Нет чемодана.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:00
airmax78 написав:
Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:46
Ну що ж це таке?
Знову заблокували Володаря долі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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