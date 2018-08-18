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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 сер, 2020 21:44
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
хббгафия
что это?
Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Думаю, что доллар на похоронах своих антагонистов еще простудится (с) Даже самых юных из них
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Додано: Суб 08 сер, 2020 23:00
airmax78 написав:
Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 09 сер, 2020 01:27
Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 09 сер, 2020 01:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 01:52
shapo написав:
Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий
Ого! Человек работает по моей специальности
Прикольно
Но Вы понимаете, что ваш друг -ментпльное детя синего штата? С красных штатов мы иногда косо смотрим на тех комми...
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Додано: Нед 09 сер, 2020 01:58
airmax78 написав:
Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Не кто не говорит что развалится, но просадка бакса очевидна. Мясо процентов на 20 подорожало, сигареты на 10. И это только начало...
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Додано: Нед 09 сер, 2020 02:42
Понаехал написав:
Не кто не говорит что развалится, но просадка бакса очевидна. Мясо процентов на 20 подорожало, сигареты на 10. И это только начало...
Подорожания на 20% - это нормальная украинская реальность. Лендлорды с базовой валютой USD и дальше будут считать, что их прелесть не дешевеет.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 02:48
Gastarbaiter написав: Понаехал написав:
Не кто не говорит что развалится, но просадка бакса очевидна. Мясо процентов на 20 подорожало, сигареты на 10. И это только начало...
Подорожания на 20% - это нормальная украинская реальность. Лендлорды с базовой валютой USD и дальше будут считать, что их прелесть не дешевеет.
20% за 4 месяца мясо... золото с начала года 2х, оружие 1.8х.... Яблоко 2х с дна.
ПС. Я сейчас очень злой. Президент не дал мне конфетку в 1200$*3 и нет налоговой скидки ибо по его мнению я «богатый американец», а не средний класс. На основании ЗП за 2019й. Нет скидки на рождённого в этом году ребёнка.
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