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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4981498249834984

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:44

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:хббгафия

что это?

Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.


Думаю, что доллар на похоронах своих антагонистов еще простудится (с) Даже самых юных из них :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:00

  airmax78 написав:Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.

Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 01:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 09 сер, 2020 01:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 01:52

  shapo написав:Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий

Ого! Человек работает по моей специальности :) Прикольно
Но Вы понимаете, что ваш друг -ментпльное детя синего штата? С красных штатов мы иногда косо смотрим на тех комми...
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 01:58

  airmax78 написав:Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.

Не кто не говорит что развалится, но просадка бакса очевидна. Мясо процентов на 20 подорожало, сигареты на 10. И это только начало...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 02:42

  Понаехал написав:Не кто не говорит что развалится, но просадка бакса очевидна. Мясо процентов на 20 подорожало, сигареты на 10. И это только начало...

Подорожания на 20% - это нормальная украинская реальность. Лендлорды с базовой валютой USD и дальше будут считать, что их прелесть не дешевеет.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 02:48

  Gastarbaiter написав:
  Понаехал написав:Не кто не говорит что развалится, но просадка бакса очевидна. Мясо процентов на 20 подорожало, сигареты на 10. И это только начало...

Подорожания на 20% - это нормальная украинская реальность. Лендлорды с базовой валютой USD и дальше будут считать, что их прелесть не дешевеет.

20% за 4 месяца мясо... золото с начала года 2х, оружие 1.8х.... Яблоко 2х с дна.
ПС. Я сейчас очень злой. Президент не дал мне конфетку в 1200$*3 и нет налоговой скидки ибо по его мнению я «богатый американец», а не средний класс. На основании ЗП за 2019й. Нет скидки на рождённого в этом году ребёнка.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 03:44

  airmax78 написав:Оказывается хббгафия заразна.

Вам легко говорить, вы свои бумажки уже пристроили.
artlife
 
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