Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Думаю, что доллар на похоронах своих антагонистов еще простудится (с) Даже самых юных из них
airmax78 написав:Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий
Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 09 сер, 2020 01:53, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий
Ого! Человек работает по моей специальности Прикольно Но Вы понимаете, что ваш друг -ментпльное детя синего штата? С красных штатов мы иногда косо смотрим на тех комми...
airmax78 написав:Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Не кто не говорит что развалится, но просадка бакса очевидна. Мясо процентов на 20 подорожало, сигареты на 10. И это только начало...
Понаехал написав:Не кто не говорит что развалится, но просадка бакса очевидна. Мясо процентов на 20 подорожало, сигареты на 10. И это только начало...
Подорожания на 20% - это нормальная украинская реальность. Лендлорды с базовой валютой USD и дальше будут считать, что их прелесть не дешевеет.
20% за 4 месяца мясо... золото с начала года 2х, оружие 1.8х.... Яблоко 2х с дна. ПС. Я сейчас очень злой. Президент не дал мне конфетку в 1200$*3 и нет налоговой скидки ибо по его мнению я «богатый американец», а не средний класс. На основании ЗП за 2019й. Нет скидки на рождённого в этом году ребёнка.
Hotab написав:Слушайте, мокшанская столица показала в мае рост смертности +60%, а в июне +41% , в сравнении с прошлогодними месяцами. Ковидик их таки косит. А что у нас в столице, освобождаются хрущики от бабушек?
Думаю, что фактор освобождаемых квартир жертв ковида несущественный. А вот фактор страха - очень существенный. Города, по которым сильно прошлась эпидемия, уже наблюдают отток жителей и капиталов. Нью-Йорк - среди первых таких. На Манхэттене квартиры за квартал потеряли в цене 18%. Размер снижения беспрецедентный, такой скорости не наблюдалось даже во время ипотечного кризиса 2007-2009 гг.
Во время кризиса 2007-2008 гг в НЙ просто замедлился рост недвиги до почти нуля на некоторое время. Но и фактор ковида очень существенный. Очень много пожилых людей забрал ковид. А это люди, которые, в значительной части, уже выплатили полностью свои мортгиджи.
rjkz написав:Но и фактор ковида очень существенный. Очень много пожилых людей забрал ковид. А это люди, которые, в значительной части, уже выплатили полностью свои мортгиджи.
Совершенно верно. У меня семья коллеги стала обладателем 2х полностью выплаченных домов и ещё одного частично выплаченного. Минимум миллион по моим подсчетам. Плюс запасы 401к... Его жена потеряла мать, отца, брата. Вот такие вот пироги....