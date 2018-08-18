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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 09 сер, 2020 05:17
shapo написав: airmax78 написав:
Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.
Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий
В США, как и по всему миру, творится бедлам.
Только они к этому непривычные, поэтому кому-то и кажется, что пришел конец всего.
Людям, которые там не очень долго из стран б.Союза, к такому не привыкать, поэтому не сильно переживают.
Ожидается, что БЛМщики утихнут +/- после выборов, корона сейчас шагает по южным штатам, очевидно, потому что там живут американские вильнолюди, которые в своем большинстве борятся за свое право не носить маски. В НЙ суточная заболеваемость на уровне украинской, только смертей намного меньше (смотрите ворлдомитер - 7-12 в день для многомиллионного штата НЙ, не города) - наиболее уязвимых унесло в апреле-мае. Возможно, ношение масок таки дает результаты. У знакомой медсестры в госпитале лежит пяток пациентов с ковид в нетяжелой форме. Не в реанимации и не под вентилятором. Во время пика было более 300 человек.
Конечно, 2020 год оказался экстраординарным в негативном плане. Высокосный. Будем надеяться, что год пройдет и весь этот ППЦ уйдет. Ненаучно, но верить-то можно. )
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Додано: Нед 09 сер, 2020 05:39
airmax78 написав:
Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:
Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты?
Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов.
Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено.
И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.
Это не единственный объект, где приходилось решать вопрос низкой влажности воздуха из-за газоблока.
Поэтому, какой мне смысл слушать кого угодно, если опыт и понимание почему так происходит. В отличии от Никонова, я -лицо незаинтересованное.
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