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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4983498449854986>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 05:17

  shapo написав:
  airmax78 написав:Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.

Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий


В США, как и по всему миру, творится бедлам.
Только они к этому непривычные, поэтому кому-то и кажется, что пришел конец всего.
Людям, которые там не очень долго из стран б.Союза, к такому не привыкать, поэтому не сильно переживают.
Ожидается, что БЛМщики утихнут +/- после выборов, корона сейчас шагает по южным штатам, очевидно, потому что там живут американские вильнолюди, которые в своем большинстве борятся за свое право не носить маски. В НЙ суточная заболеваемость на уровне украинской, только смертей намного меньше (смотрите ворлдомитер - 7-12 в день для многомиллионного штата НЙ, не города) - наиболее уязвимых унесло в апреле-мае. Возможно, ношение масок таки дает результаты. У знакомой медсестры в госпитале лежит пяток пациентов с ковид в нетяжелой форме. Не в реанимации и не под вентилятором. Во время пика было более 300 человек.
Конечно, 2020 год оказался экстраординарным в негативном плане. Высокосный. Будем надеяться, что год пройдет и весь этот ППЦ уйдет. Ненаучно, но верить-то можно. )
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 05:39

  airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:


Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты?
Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов.
Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено.
И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.
Это не единственный объект, где приходилось решать вопрос низкой влажности воздуха из-за газоблока.
Поэтому, какой мне смысл слушать кого угодно, если опыт и понимание почему так происходит. В отличии от Никонова, я -лицо незаинтересованное.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 06:09

  Понаехал написав:
  shapo написав:Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий

Ого! Человек работает по моей специальности :) Прикольно
Но Вы понимаете, что ваш друг -ментпльное детя синего штата? С красных штатов мы иногда косо смотрим на тех комми...

Рождённый в СССР ни в одной стране мира куда эмигрировал не может быть за левых априори, а мой одноклассник голосовал за Трампа
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 06:12

  shapo написав:Рождённый в СССР ни в одной стране мира куда эмигрировал не может быть за левых априори, а мой одноклассник голосовал за Трампа

Есть куча примеров обратного в моей среде общения. К стати у нас в городе крайне левые объединились с крайнеправыми против него.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 06:16

  airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать).

Во-первых,о керамоблоке я не писал как о альтернативе газоблоку, речь шла о глиняном полнотелом кирпиче, а недостатки керамоблока для навешивания фасадов и пр. знает любой кто хоть раз имел с ним дело, для этого Никонов не нужен. Вот только и газоблок для этих целей не идеален в отличие от полнотелого обожженого кирпича.
Во-вторых, в отличие от вас КАН знаю изнутри от коллег работавших и работающих там(сам не работал), поэтому болтовню Никонова воспринимаю по-другому.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 06:20

  Понаехал написав:
  shapo написав:Рождённый в СССР ни в одной стране мира куда эмигрировал не может быть за левых априори, а мой одноклассник голосовал за Трампа

Есть куча примеров обратного в моей среде общения. К стати у нас в городе крайне левые объединились с крайнеправыми против него.

В его среде, особенно среди молодых, большинство безразличны к политике, т. к. интересуются только профессией и своими хобби, а крайности всегда объединяются. Про США сделал заключение с его слов, а про Израиль знаю лично, что наши репатрианты всегда голосуют за правых,а левых на дух не переносят
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 06:26

  shapo написав:В его среде, особенно среди молодых, большинство безразличны к политике, т. к. интересуются только профессией и своими хобби, а крайности всегда объединяются. Про США сделал заключение с его слов, а про Израиль знаю лично, что наши репатрианты всегда голосуют за правых,а левых на дух не переносят

Израиль - страна, где рейтинг Трампа более 60%. Больше нет не где.
Молодые - костяк всех митингов сейчас. Так что я не согласен с тем, что они аполитичны.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 06:39

  Понаехал написав:
  rjkz написав:Но и фактор ковида очень существенный. Очень много пожилых людей забрал ковид. А это люди, которые, в значительной части, уже выплатили полностью свои мортгиджи.

Совершенно верно. У меня семья коллеги стала обладателем 2х полностью выплаченных домов и ещё одного частично выплаченного. Минимум миллион по моим подсчетам. Плюс запасы 401к... Его жена потеряла мать, отца, брата. Вот такие вот пироги....


Охренеть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 06:48

  shapo написав:
  airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать).

Во-первых,о керамоблоке я не писал как о альтернативе газоблоку, речь шла о глиняном полнотелом кирпиче, а недостатки керамоблока для навешивания фасадов и пр. знает любой кто хоть раз имел с ним дело, для этого Никонов не нужен. Вот только и газоблок для этих целей не идеален в отличие от полнотелого обожженого кирпича.
Во-вторых, в отличие от вас КАН знаю изнутри от коллег работавших и работающих там(сам не работал), поэтому болтовню Никонова воспринимаю по-другому.


Как можно Никонова воспринимать по-другому?
Это-же икона стиля! Ми-ми-ми.
Модные мопы и концептуальные ЖК в пуповых локациях промки ЛБ, среди хрущей Нивок и тп гипнотизируют бетонозависимых.
"Вы слышите меня, бындерлоги? Слышим, великий Ка-а..."
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 07:12

  rjkz написав:Как можно Никонова воспринимать по-другому?
Это-же икона стиля! Ми-ми-ми.
Модные мопы и концептуальные ЖК в пуповых локациях промки ЛБ, среди хрущей Нивок и тп гипнотизируют бетонозависимых.
"Вы слышите меня, бындерлоги? Слышим, великий Ка-а..."


В сравнении с другими киевскими девелоперами типа Микитася не говоря о Насиковском Никонов получил все-таки приличное образование и даже пытался,хоть и безуспешно и очень недолго, что-то сделать в США.
И он,конечно, первый парень в киевской деревне, но хвастовство цветными крышами и раскрашенными фасадами комфорт таун как достижением архитектуры просто смешно в сравнении даже с северным соседом не говоря о мировой архитектуре и строительстве.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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