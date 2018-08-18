Додано: Нед 09 сер, 2020 05:17

shapo написав: airmax78 написав: Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина. Это расстройство при котором людям начинает казаться, что доллару конец, а Омерика на пороге гражданской войны и вот-вот развалится. Болеет внушительная часть населения соседней сатрапии, но там это называется синдром Хазина-Дугина.

Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий

В США, как и по всему миру, творится бедлам.Только они к этому непривычные, поэтому кому-то и кажется, что пришел конец всего.Людям, которые там не очень долго из стран б.Союза, к такому не привыкать, поэтому не сильно переживают.Ожидается, что БЛМщики утихнут +/- после выборов, корона сейчас шагает по южным штатам, очевидно, потому что там живут американские вильнолюди, которые в своем большинстве борятся за свое право не носить маски. В НЙ суточная заболеваемость на уровне украинской, только смертей намного меньше (смотрите ворлдомитер - 7-12 в день для многомиллионного штата НЙ, не города) - наиболее уязвимых унесло в апреле-мае. Возможно, ношение масок таки дает результаты. У знакомой медсестры в госпитале лежит пяток пациентов с ковид в нетяжелой форме. Не в реанимации и не под вентилятором. Во время пика было более 300 человек.Конечно, 2020 год оказался экстраординарным в негативном плане. Высокосный. Будем надеяться, что год пройдет и весь этот ППЦ уйдет. Ненаучно, но верить-то можно. )