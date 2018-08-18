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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 09 сер, 2020 07:15
Понаехал написав: shapo написав:
В его среде, особенно среди молодых, большинство безразличны к политике, т. к. интересуются только профессией и своими хобби, а крайности всегда объединяются. Про США сделал заключение с его слов, а про Израиль знаю лично, что наши репатрианты всегда голосуют за правых,а левых на дух не переносят
Израиль - страна, где рейтинг Трампа более 60%. Больше нет не где.
Молодые - костяк всех митингов сейчас. Так что я не согласен с тем, что они аполитичны.
В Израиле наши репатрианты голосуют за своих правых, а не за американских.
Мой одноклассник говорил о своей тусовке и коллегах по долине - выпускников Физтеха и МИФИ называя их поху..стами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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