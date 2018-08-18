RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4983498449854986

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 07:15

  Понаехал написав:
  shapo написав:В его среде, особенно среди молодых, большинство безразличны к политике, т. к. интересуются только профессией и своими хобби, а крайности всегда объединяются. Про США сделал заключение с его слов, а про Израиль знаю лично, что наши репатрианты всегда голосуют за правых,а левых на дух не переносят

Израиль - страна, где рейтинг Трампа более 60%. Больше нет не где.
Молодые - костяк всех митингов сейчас. Так что я не согласен с тем, что они аполитичны.


В Израиле наши репатрианты голосуют за своих правых, а не за американских.
Мой одноклассник говорил о своей тусовке и коллегах по долине - выпускников Физтеха и МИФИ называя их поху..стами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3965
З нами з: 29.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 09:09

  airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:

Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3811
З нами з: 19.09.10
Подякував: 643 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:12

Потому что в ойропе такое стоит 20к за метр
Да и даже в сша, если рядом хорошая школа - недвигу будет стоить космос. Плохая школа - дом по цене стройматериалов
PS4
 
Повідомлень: 445
З нами з: 26.12.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4983498449854986
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Santehnik, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1900, 1901, 1902
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19017 3128717
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 15:41
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 201328
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14931
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88533)
09.08.2020 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.