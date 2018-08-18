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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49844985498649874988>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 07:15

  Понаехал написав:
  shapo написав:В его среде, особенно среди молодых, большинство безразличны к политике, т. к. интересуются только профессией и своими хобби, а крайности всегда объединяются. Про США сделал заключение с его слов, а про Израиль знаю лично, что наши репатрианты всегда голосуют за правых,а левых на дух не переносят

Израиль - страна, где рейтинг Трампа более 60%. Больше нет не где.
Молодые - костяк всех митингов сейчас. Так что я не согласен с тем, что они аполитичны.


В Израиле наши репатрианты голосуют за своих правых, а не за американских.
Мой одноклассник говорил о своей тусовке и коллегах по долине - выпускников Физтеха и МИФИ называя их поху..стами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 09:09

  airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:

Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:12

Потому что в ойропе такое стоит 20к за метр
Да и даже в сша, если рядом хорошая школа - недвигу будет стоить космос. Плохая школа - дом по цене стройматериалов
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:45

  PS4 написав:Потому что в ойропе такое стоит 20к за метр


В Европе где - в Лондоне, Париже, Ницце и Женеве? То, что ты ляпнул - редкость даже для дорогой Европы, а для всей остальной - настоящая экзотика.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:47

Немногочисленных строителей ветки - с профессиональным праздником. Многочисленных же представителей строительной индустрии коммерческой функции поздравлять будем когда-нибудь в День балабола :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:49

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:

Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.

Это уже обсуждалось, в Киеве легче заработать деньги чем в Европе.
У КАНа гребут ибо альтернатив в городе ему попросту нет.
Сага пыталась и концептуально была даже лучше КАНа, но сдулась очень быстро.
Плюс там модель продаж заточена на длинную рассрочку до 7 лет, что расширяет пулл потенциальных покупателей.
На открытии Республики очень чётко был виден контингент который там берет, там обычные семьи. Я уверен что там чуть ли не половина вообще продали свою советскую вторичку и вложили эти деньги в первый взнос.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:53

Вообще для тех у кого нет денег на КАН - есть ЖК София, концепция почти та же - исполнение сильно проще, но там вон тоже платная школа и т д. Работает, народу тьма живёт, комплекс продолжает расти даже не смотря на просто нулячее расположение, школа не пустует)
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:54

  Santehnik написав:Это уже обсуждалось, в Киеве легче заработать деньги чем в Европе.


Новости из дурки. Даже громить это аргументами нет желания, настолько глупо заявление
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:55

  shapo написав:
  Понаехал написав:
  shapo написав:Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий

Ого! Человек работает по моей специальности :) Прикольно
Но Вы понимаете, что ваш друг -ментпльное детя синего штата? С красных штатов мы иногда косо смотрим на тех комми...

Рождённый в СССР ни в одной стране мира куда эмигрировал не может быть за левых априори, а мой одноклассник голосовал за Трампа

  Понаехал написав:
  shapo написав:Рождённый в СССР ни в одной стране мира куда эмигрировал не может быть за левых априори, а мой одноклассник голосовал за Трампа

Есть куча примеров обратного в моей среде общения. К стати у нас в городе крайне левые объединились с крайнеправыми против него.

где бл ирины фейслесы и прочие модеры
уберите этот выебонный треп клоунов
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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    Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 10:55

      Santehnik написав:Это уже обсуждалось, в Киеве легче заработать деньги чем в Европе.
    У КАНа гребут ибо альтернатив в городе ему попросту нет.
    Сага пыталась и концептуально была даже лучше КАНа, но сдулась очень быстро.
    Плюс там модель продаж заточена на длинную рассрочку до 7 лет, что расширяет пулл потенциальных покупателей.
    На открытии Республики очень чётко был виден контингент который там берет, там обычные семьи. Я уверен что там чуть ли не половина вообще продали свою советскую вторичку и вложили эти деньги в первый взнос.

    1. в Киеве легче заработать деньги чем в Европе
    - пожалуйста обоснуйте.
    2. обычные семьи
    - обычная семья 2 детей. Откуда у них 400 кгрн в год на садики/школы? Это каждый год им надо продавать 1к хрущь что бы кое-как выучить своих чад.
    BIGor
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