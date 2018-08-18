|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 09 сер, 2020 07:15
Понаехал написав: shapo написав:
В его среде, особенно среди молодых, большинство безразличны к политике, т. к. интересуются только профессией и своими хобби, а крайности всегда объединяются. Про США сделал заключение с его слов, а про Израиль знаю лично, что наши репатрианты всегда голосуют за правых,а левых на дух не переносят
Израиль - страна, где рейтинг Трампа более 60%. Больше нет не где.
Молодые - костяк всех митингов сейчас. Так что я не согласен с тем, что они аполитичны.
В Израиле наши репатрианты голосуют за своих правых, а не за американских.
Мой одноклассник говорил о своей тусовке и коллегах по долине - выпускников Физтеха и МИФИ называя их поху..стами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 3967
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 сер, 2020 09:09
airmax78 написав:
Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:
Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3814
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:12
Потому что в ойропе такое стоит 20к за метр
Да и даже в сша, если рядом хорошая школа - недвигу будет стоить космос. Плохая школа - дом по цене стройматериалов
-
PS4
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 26.12.19
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:45
PS4 написав:
Потому что в ойропе такое стоит 20к за метр
В Европе где - в Лондоне, Париже, Ницце и Женеве? То, что ты ляпнул - редкость даже для дорогой Европы, а для всей остальной - настоящая экзотика.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7004
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 2804 раз.
-
- Профіль
-
5
5
3
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:47
Немногочисленных строителей ветки - с профессиональным праздником. Многочисленных же представителей строительной индустрии коммерческой функции поздравлять будем когда-нибудь в День балабола
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7004
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 2804 раз.
-
- Профіль
-
5
5
3
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:49
BIGor написав: airmax78 написав:
Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:
Идеальный покупатель КАНа: покупает жилье по 2-3 куе/метр, платит за дет.сад 200 тыс. грн, платит за школу 200 тыс. грн., пользуется частными клиниками/больницами. Короче говоря платит за все европейские ценники - а живет в Киеве.
Это уже обсуждалось, в Киеве легче заработать деньги чем в Европе.
У КАНа гребут ибо альтернатив в городе ему попросту нет.
Сага пыталась и концептуально была даже лучше КАНа, но сдулась очень быстро.
Плюс там модель продаж заточена на длинную рассрочку до 7 лет, что расширяет пулл потенциальных покупателей.
На открытии Республики очень чётко был виден контингент который там берет, там обычные семьи. Я уверен что там чуть ли не половина вообще продали свою советскую вторичку и вложили эти деньги в первый взнос.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:53
Вообще для тех у кого нет денег на КАН - есть ЖК София, концепция почти та же - исполнение сильно проще, но там вон тоже платная школа и т д. Работает, народу тьма живёт, комплекс продолжает расти даже не смотря на просто нулячее расположение, школа не пустует)
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:54
Santehnik написав:
Это уже обсуждалось, в Киеве легче заработать деньги чем в Европе.
Новости из дурки. Даже громить это аргументами нет желания, настолько глупо заявление
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7004
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1217 раз.
- Подякували: 2804 раз.
-
- Профіль
-
5
5
3
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:55
shapo написав: Понаехал написав: shapo написав:
Если это по поводу моего замечания, то я руководствуясь мнением одноклассника живущего там уже 26 лет,а не Хазина или Дугина. Он не люмпен, т. к. дтн и делает полупроводники в компании AMD в Санта Кларе, поэтому ситуацию оценивает трезво. Судьбу доллара и целостность США не предсказывал т. к. он не ясновидящий
Ого! Человек работает по моей специальности
Прикольно
Но Вы понимаете, что ваш друг -ментпльное детя синего штата? С красных штатов мы иногда косо смотрим на тех комми...
Рождённый в СССР ни в одной стране мира куда эмигрировал не может быть за левых априори, а мой одноклассник голосовал за Трампа
Понаехал написав: shapo написав:
Рождённый в СССР ни в одной стране мира куда эмигрировал не может быть за левых априори, а мой одноклассник голосовал за Трампа
Есть куча примеров обратного в моей среде общения. К стати у нас в городе крайне левые объединились с крайнеправыми против него.
где бл ирины фейслесы и прочие модеры
уберите этот выебонный треп клоунов
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 сер, 2020 10:55
Santehnik написав:
Это уже обсуждалось, в Киеве легче заработать деньги чем в Европе
.
У КАНа гребут ибо альтернатив в городе ему попросту нет.
Сага пыталась и концептуально была даже лучше КАНа, но сдулась очень быстро.
Плюс там модель продаж заточена на длинную рассрочку до 7 лет, что расширяет пулл потенциальных покупателей.
На открытии Республики очень чётко был виден контингент который там берет, там обычные семьи
. Я уверен что там чуть ли не половина вообще продали свою советскую вторичку и вложили эти деньги в первый взнос.
1. в Киеве легче заработать деньги чем в Европе
- пожалуйста обоснуйте.
2. обычные семьи
- обычная семья 2 детей. Откуда у них 400 кгрн в год на садики/школы? Это каждый год им надо продавать 1к хрущь что бы кое-как выучить своих чад.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3814
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 644 раз.
- Подякували: 788 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19017
|3128798
|
Чет 06 сер, 2020 15:41
rjkz
|
|471
|201338
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|14935
|
|