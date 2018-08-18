Додано: Нед 09 сер, 2020 11:09

Вы можете не верить, но продажи у того же кана говорят сами за себя, в ОП даже сейчас не протолкнуться)



Деньги у нас заработать легко, потому что в отличии от Европы:

- Нет жёсткой бюрократии и зарегулированности рынка. Да есть стандартная чиновницкая бюрократия, но это просто средство выкачки бабла. Заплатишь и вопрос быстро решат. В Европе такой опции нет, поэтому очень много бизнесов там впринципе работать не могут.

- Очень много ниш пустует что облегчает возможность начать свое дело. А даже в тех нишах где есть предложение, все равно можно влезть.

- Вместо налогов у нас коррупционная составляющая, но она не такая жёсткая как налоги в Европе.

- Для тех кому не интересен бизнес могут работать на западный рынок находясь тут и получая западную зарплату.



Если вы этого не видите и не пользуетесь этим - это не означает что этого у нас нет.