Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Вообще для тех у кого нет денег на КАН - есть ЖК София, концепция почти та же - исполнение сильно проще, но там вон тоже платная школа и т д. Работает, народу тьма живёт, комплекс продолжает расти даже не смотря на просто нулячее расположение, школа не пустует)
Если школа 200 мест на 20 000 населения - то да - она пустовать не будет.
airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:
Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты? Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов. Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено. И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.
Это был газобетон с 70% содержанием силикагеля. Такие уже байки из склепа...
Вы можете не верить, но продажи у того же кана говорят сами за себя, в ОП даже сейчас не протолкнуться)
Деньги у нас заработать легко, потому что в отличии от Европы: - Нет жёсткой бюрократии и зарегулированности рынка. Да есть стандартная чиновницкая бюрократия, но это просто средство выкачки бабла. Заплатишь и вопрос быстро решат. В Европе такой опции нет, поэтому очень много бизнесов там впринципе работать не могут. - Очень много ниш пустует что облегчает возможность начать свое дело. А даже в тех нишах где есть предложение, все равно можно влезть. - Вместо налогов у нас коррупционная составляющая, но она не такая жёсткая как налоги в Европе. - Для тех кому не интересен бизнес могут работать на западный рынок находясь тут и получая западную зарплату.
Если вы этого не видите и не пользуетесь этим - это не означает что этого у нас нет.
Santehnik написав:Вы можете не верить, но продажи у того же кана говорят сами за себя, в ОП даже сейчас не протолкнуться)
Никонов сам подтвердил - покупает очень много силовиков.
Santehnik написав:Деньги у нас заработать легко, потому что в отличии от Европы: - Нет жёсткой бюрократии и зарегулированности рынка. Да есть стандартная чиновницкая бюрократия, но это просто средство выкачки бабла. Заплатишь и вопрос быстро решат. В Европе такой опции нет, поэтому очень много бизнесов там впринципе работать не могут. - Очень много ниш пустует что облегчает возможность начать свое дело. А даже в тех нишах где есть предложение, все равно можно влезть. - Вместо налогов у нас коррупционная составляющая, но она не такая жёсткая как налоги в Европе. - Для тех кому не интересен бизнес могут работать на западный рынок находясь тут и получая западную зарплату.
Если вы этого не видите и не пользуетесь этим - это не означает что этого у нас нет.
Поэтому в Польшу уехало 2 млн человек, в рашку - 1 млн. Икеа, Тесла, и крупные корпорации спят и видят как открыть производство или R&D в Украине
Ну если Вы силовик - то да, я не спорю, возможностей заработать больше чем в Европе. А так пишете реальный зашквар (как было раньше о заработках плиточников, таксистов, барист, массажисток и маникюрщиц в пределах 3-5 куе в месяц)
rjkz написав:Но и фактор ковида очень существенный. Очень много пожилых людей забрал ковид. А это люди, которые, в значительной части, уже выплатили полностью свои мортгиджи.
Совершенно верно. У меня семья коллеги стала обладателем 2х полностью выплаченных домов и ещё одного частично выплаченного. Минимум миллион по моим подсчетам. Плюс запасы 401к... Его жена потеряла мать, отца, брата. Вот такие вот пироги....
Охренеть.
на заметку. Если фактор ковида такой существенный, то кривая в конце должна была вниз пойти, не?
airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать).
Во-первых,о керамоблоке я не писал как о альтернативе газоблоку, речь шла о глиняном полнотелом кирпиче, а недостатки керамоблока для навешивания фасадов и пр. знает любой кто хоть раз имел с ним дело, для этого Никонов не нужен. Вот только и газоблок для этих целей не идеален в отличие от полнотелого обожженого кирпича. Во-вторых, в отличие от вас КАН знаю изнутри от коллег работавших и работающих там(сам не работал), поэтому болтовню Никонова воспринимаю по-другому.
Как можно Никонова воспринимать по-другому? Это-же икона стиля! Ми-ми-ми. Модные мопы и концептуальные ЖК в пуповых локациях промки ЛБ, среди хрущей Нивок и тп гипнотизируют бетонозависимых. "Вы слышите меня, бындерлоги? Слышим, великий Ка-а..."
Можно, конечно, хейтить Никонова, как хейтят всех, кто делает что-то не так как привыкли другие и заставляет других шевелить мозгами, что могут не только лишь все. Но факт остается фактом: в настоящее время в каждом из сегментов его ЖК - лучшие. И, да, он поднимает планку для строителей мордоров. Поэтому неудивительно, что строители мордоров его не любят.
baraka написав:Если фактор ковида такой существенный, то кривая в конце должна была вниз пойти, не?
Без факторного анализа не понять. С одной стороны в Штатах от ковида умерло несколько десятков тысяч стариков с домами в собственности, с другой - миллионы американцев потеряли работу, большинство из которых - молодежь
zРадио написав:Немногочисленных строителей ветки - с профессиональным праздником. Многочисленных же представителей строительной индустрии коммерческой функции поздравлять будем когда-нибудь в День балабола
Santehnik написав:Вы можете не верить, но продажи у того же кана говорят сами за себя, в ОП даже сейчас не протолкнуться)
Деньги у нас заработать легко, потому что в отличии от Европы: - Нет жёсткой бюрократии и зарегулированности рынка. Да есть стандартная чиновницкая бюрократия, но это просто средство выкачки бабла. Заплатишь и вопрос быстро решат. В Европе такой опции нет, поэтому очень много бизнесов там впринципе работать не могут. - Очень много ниш пустует что облегчает возможность начать свое дело. А даже в тех нишах где есть предложение, все равно можно влезть. - Вместо налогов у нас коррупционная составляющая, но она не такая жёсткая как налоги в Европе. - Для тех кому не интересен бизнес могут работать на западный рынок находясь тут и получая западную зарплату.
Если вы этого не видите и не пользуетесь этим - это не означает что этого у нас нет.
Ну так если ты сантехник и роешся в унитазах круглосуточно то да, по косарю в день заработаешь. В основном любой биз если он не заточен на бюджет убыточен априори. Если ты не налишь, не минимизируеш налоги по схемах ты подохнешь.
Раскажи лучше как сложно в европе 3000 евро в мес заработать, и как легко их в киеве заработать, клоун.