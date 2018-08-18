Всех чернопогонников и зверей с праздником. По такому случаю мы не можем молчать, мы поем.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 сер, 2020 11:58
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я не силовик и ни копейки денег бюджетных/коррупционных в жизни не получал...
Хотя после выпуска из универа как раз таки в 2014 году на волне того патриотического подъема был полон оптимизма и желания "сделать страну лучше" и собирался идти работать на государство, но потом как-то ребята постарше сказали мол ты туда не лезь, только время потеряешь, ничего не заработаешь и нихрена никому всё равно будет не нужно и вобщем-то были правы))
Кто там куда уехал и т д это вообще десятый вопрос. Немцы тоже уезжают, поляки уезжают и т д. Всё это нормальный процесс.
Как это отменяет возможность заработать тут?
Ну а про международные корпорации и их желание работать у нас... Во первых эти самые корпорации и очень сильно затормозили развитие Европы, когда монополизировали всё и вся и задушили возможность частной инициативы. Во вторых не все эти корпорации сами по себе ок, многие так и остались в каменном веке. Именно поэтому немало западных брендов провалились в Украине, потому что наша местная компания - лучше.
Конечно они всё это списывают на кучу разных отмазок про слабый рынок, коррупцию и т д, но это всё не более чем красивые отмазки что бы показать акционерам почему они провалились.
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:05
В Европе есть права и свободы. Которые не дают захватить узкой группе олигархов монополию и принудительно устанавливать завышенные цены и диктовать свои условия большинству. С этой точки зрения - да, в Европе нашему олигарху-монополисту печаль-беда. В Европе нужно работать чтобы заработать, захватить монополию и принудить всех законами платить по той цене которую установил монополист в Европе не может. Там такой опции нет.
Они-же не просто так пустуют. Это кому-то нужно чтобы стричь бабло. Ктото протянул законы, чтобы захватить монополию. Если ктото прийдет на этот рынок это будет угрозой монополии, поэтому конкурента быстро уберут.
В Европе налоги собирают для развития инфраструктуры и увеличения доходов населения. А тут наоборот - налоги собирают для коррупционных закупок по десятикратной цене у олигархов или для финансирования закупок по десятикратным ценам субсидиями тем кто уже не может платить сверхзавышенные цены. Чтобы олигарх мог не снижать цену и продолжать получать сверхдоходы за счет увеличения налоговой нагрузки на тех, кто еще тянет на себе этот груз.
чтобы оплачивать завышенные цены и тарифы для местных олигархов-монополистов?
На самом деле такая возможность сильно преувеличена. Западному рынку нужен персонал с предсказуемым будущим. Зачем западному бизнесу нанимать человека которому его власти в любой момент могут перекрыть или усложнить получение денег за свою работу, обложить новыми налогами, устроить другие неприятности или карантин? Столкнувшись с такими проблемами человек будет работать не эффективно или может оказаться недоступным из-за форс-мажорных обстоятельств. В Украине риск подобного очень высок. Поэтому западному бизнесу удобнее нанять работников где-то в Индии или на худой конец в Зимбабве, где ситуация предсказуемая и проблем со стороны властей можно не ожидать.
Такой вид заработка на Украине еще присутствует, но с каждым новым покращенням все меньше и меньше заграничного бизнеса готовы нанимать работников, которые физически расположены в стране с такими высокими рисками.
Додано: Нед 09 сер, 2020 12:08
За что его любить? Что он сделал для города когда уходил в мэрию к своему другу Кличко ?
Обвинять государство рассказывая про отсутствие коррупции в местной власти вообще для кого рассчитано? Землю кто выделяет под застройку,Кабмин?
А про метро если верить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
|