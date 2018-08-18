Додано: Нед 09 сер, 2020 12:05

Santehnik написав: Деньги у нас заработать легко, потому что в отличии от Европы:

- Нет жёсткой бюрократии и зарегулированности рынка. Да есть стандартная чиновницкая бюрократия, но это просто средство выкачки бабла. Заплатишь и вопрос быстро решат. В Европе такой опции нет, поэтому очень много бизнесов там впринципе работать не могут. Деньги у нас заработать легко, потому что в отличии от Европы:- Нет жёсткой бюрократии и зарегулированности рынка. Да есть стандартная чиновницкая бюрократия, но это просто средство выкачки бабла. Заплатишь и вопрос быстро решат. В Европе такой опции нет, поэтому очень много бизнесов там впринципе работать не могут.

Santehnik написав: - Очень много ниш пустует что облегчает возможность начать свое дело. А даже в тех нишах где есть предложение, все равно можно влезть. - Очень много ниш пустует что облегчает возможность начать свое дело. А даже в тех нишах где есть предложение, все равно можно влезть.

Santehnik написав: - Вместо налогов у нас коррупционная составляющая, но она не такая жёсткая как налоги в Европе. - Вместо налогов у нас коррупционная составляющая, но она не такая жёсткая как налоги в Европе.

Santehnik написав: - Для тех кому не интересен бизнес могут работать на западный рынок находясь тут и получая западную зарплату. - Для тех кому не интересен бизнес могут работать на западный рынок находясь тут и получая западную зарплату.

В Европе есть права и свободы. Которые не дают захватить узкой группе олигархов монополию и принудительно устанавливать завышенные цены и диктовать свои условия большинству. С этой точки зрения - да, в Европе нашему олигарху-монополисту печаль-беда. В Европе нужно работать чтобы заработать, захватить монополию и принудить всех законами платить по той цене которую установил монополист в Европе не может. Там такой опции нет.Они-же не просто так пустуют. Это кому-то нужно чтобы стричь бабло. Ктото протянул законы, чтобы захватить монополию. Если ктото прийдет на этот рынок это будет угрозой монополии, поэтому конкурента быстро уберут.В Европе налоги собирают для развития инфраструктуры и увеличения доходов населения. А тут наоборот - налоги собирают для коррупционных закупок по десятикратной цене у олигархов или для финансирования закупок по десятикратным ценам субсидиями тем кто уже не может платить сверхзавышенные цены. Чтобы олигарх мог не снижать цену и продолжать получать сверхдоходы за счет увеличения налоговой нагрузки на тех, кто еще тянет на себе этот груз.чтобы оплачивать завышенные цены и тарифы для местных олигархов-монополистов?На самом деле такая возможность сильно преувеличена. Западному рынку нужен персонал с предсказуемым будущим. Зачем западному бизнесу нанимать человека которому его власти в любой момент могут перекрыть или усложнить получение денег за свою работу, обложить новыми налогами, устроить другие неприятности или карантин? Столкнувшись с такими проблемами человек будет работать не эффективно или может оказаться недоступным из-за форс-мажорных обстоятельств. В Украине риск подобного очень высок. Поэтому западному бизнесу удобнее нанять работников где-то в Индии или на худой конец в Зимбабве, где ситуация предсказуемая и проблем со стороны властей можно не ожидать.Такой вид заработка на Украине еще присутствует, но с каждым новым покращенням все меньше и меньше заграничного бизнеса готовы нанимать работников, которые физически расположены в стране с такими высокими рисками.