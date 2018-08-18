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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4986498749884989>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:05

  Santehnik написав:Деньги у нас заработать легко, потому что в отличии от Европы:
- Нет жёсткой бюрократии и зарегулированности рынка. Да есть стандартная чиновницкая бюрократия, но это просто средство выкачки бабла. Заплатишь и вопрос быстро решат. В Европе такой опции нет, поэтому очень много бизнесов там впринципе работать не могут.


В Европе есть права и свободы. Которые не дают захватить узкой группе олигархов монополию и принудительно устанавливать завышенные цены и диктовать свои условия большинству. С этой точки зрения - да, в Европе нашему олигарху-монополисту печаль-беда. В Европе нужно работать чтобы заработать, захватить монополию и принудить всех законами платить по той цене которую установил монополист в Европе не может. Там такой опции нет.

Поэтому коррупционные "бизнесы" монополистов в Европе впринципе работать не могут.

  Santehnik написав:- Очень много ниш пустует что облегчает возможность начать свое дело. А даже в тех нишах где есть предложение, все равно можно влезть.


Они-же не просто так пустуют. Это кому-то нужно чтобы стричь бабло. Ктото протянул законы, чтобы захватить монополию. Если ктото прийдет на этот рынок это будет угрозой монополии, поэтому конкурента быстро уберут.

  Santehnik написав:- Вместо налогов у нас коррупционная составляющая, но она не такая жёсткая как налоги в Европе.


В Европе налоги собирают для развития инфраструктуры и увеличения доходов населения. А тут наоборот - налоги собирают для коррупционных закупок по десятикратной цене у олигархов или для финансирования закупок по десятикратным ценам субсидиями тем кто уже не может платить сверхзавышенные цены. Чтобы олигарх мог не снижать цену и продолжать получать сверхдоходы за счет увеличения налоговой нагрузки на тех, кто еще тянет на себе этот груз.

  Santehnik написав:- Для тех кому не интересен бизнес могут работать на западный рынок находясь тут и получая западную зарплату.


чтобы оплачивать завышенные цены и тарифы для местных олигархов-монополистов? :lol:

На самом деле такая возможность сильно преувеличена. Западному рынку нужен персонал с предсказуемым будущим. Зачем западному бизнесу нанимать человека которому его власти в любой момент могут перекрыть или усложнить получение денег за свою работу, обложить новыми налогами, устроить другие неприятности или карантин? Столкнувшись с такими проблемами человек будет работать не эффективно или может оказаться недоступным из-за форс-мажорных обстоятельств. В Украине риск подобного очень высок. Поэтому западному бизнесу удобнее нанять работников где-то в Индии или на худой конец в Зимбабве, где ситуация предсказуемая и проблем со стороны властей можно не ожидать.

Такой вид заработка на Украине еще присутствует, но с каждым новым покращенням все меньше и меньше заграничного бизнеса готовы нанимать работников, которые физически расположены в стране с такими высокими рисками.
Востаннє редагувалось Амвросий в Нед 09 сер, 2020 12:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:08

  airmax78 написав:
  rjkz написав:Как можно Никонова воспринимать по-другому?
Это-же икона стиля! Ми-ми-ми.
Модные мопы и концептуальные ЖК в пуповых локациях промки ЛБ, среди хрущей Нивок и тп гипнотизируют бетонозависимых.
"Вы слышите меня, бындерлоги? Слышим, великий Ка-а..."

Можно, конечно, хейтить Никонова, как хейтят всех, кто делает что-то не так как привыкли другие и заставляет других шевелить мозгами, что могут не только лишь все. Но факт остается фактом: в настоящее время в каждом из сегментов его ЖК - лучшие. И, да, он поднимает планку для строителей мордоров. Поэтому неудивительно, что строители мордоров его не любят.


За что его любить? Что он сделал для города когда уходил в мэрию к своему другу Кличко ?
Обвинять государство рассказывая про отсутствие коррупции в местной власти вообще для кого рассчитано? Землю кто выделяет под застройку,Кабмин?
А про метро если верить https://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-k ... 44156.html Напомним, проект «Продление метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет средств городского бюджета, кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро). просто наврал.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:11

  zРадио написав: Многочисленных же представителей строительной индустрии коммерческой функции поздравлять будем когда-нибудь в День балабола :mrgreen:

В этот день и сам не забудь взять выходной, отпраздновать.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:16

  Libo написав:
  shapo написав:Вообще-то у меня сегодня профессиональный праздник.
Я понимаю что тебе до поздравления zРадио далеко, но мог бы в честь такого случая и помолчать


Всех чернопогонников и зверей с праздником. По такому случаю мы не можем молчать, мы поем. :lol:



Строители и давно упраздненный стройбат это две большие разницы, все равно что Штирлиц и бздящий в танке любитель серебряных ложек.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:19

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:Как можно Никонова воспринимать по-другому?
Это-же икона стиля! Ми-ми-ми.
Модные мопы и концептуальные ЖК в пуповых локациях промки ЛБ, среди хрущей Нивок и тп гипнотизируют бетонозависимых.
"Вы слышите меня, бындерлоги? Слышим, великий Ка-а..."

Можно, конечно, хейтить Никонова, как хейтят всех, кто делает что-то не так как привыкли другие и заставляет других шевелить мозгами, что могут не только лишь все. Но факт остается фактом: в настоящее время в каждом из сегментов его ЖК - лучшие. И, да, он поднимает планку для строителей мордоров. Поэтому неудивительно, что строители мордоров его не любят.


За что его любить? Что он сделал для города когда уходил в мэрию к своему другу Кличко ?
Обвинять государство рассказывая про отсутствие коррупции в местной власти вообще для кого рассчитано? Землю кто выделяет под застройку,Кабмин?
А про метро если верить https://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-k ... 44156.html Напомним, проект «Продление метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет средств городского бюджета, кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро). просто наврал.

Шапо, так это и есть государственные деньги: кредиты от ЕБРР и ЕИБ согласовывались Минфином, им же плдписывались, и если что-то пойдет не так - минфин по этим кредитам и ответит. А городских денег там аж 10 млн. ЕВРО: на комиссии, юристов, проектную документацию и забор поставить.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:31

  xio13 написав:Аирмакс палится "по фрейду" , я бы такого паленого продажника ОП **** тряпкой гнал.
Семейка джонсов требует новых "успешных" героев сказочников.

Любая честная работа заслуживает уважения. А я работаю честно. Кстати, поосторожнее разбрасывайся "клоунами". После зробыття всих разом уже непонятно кто кому клоун и вообще, оскорбление это или комплимент.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:31

  airmax78 написав:
  shapo написав:
За что его любить? Что он сделал для города когда уходил в мэрию к своему другу Кличко ?
Обвинять государство рассказывая про отсутствие коррупции в местной власти вообще для кого рассчитано? Землю кто выделяет под застройку,Кабмин?
А про метро если верить https://www.city.kharkov.ua/ru/news/u-k ... 44156.html Напомним, проект «Продление метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку подвижного состава. Проект реализуется за счет средств городского бюджета, кредитных средств ЕБРР (160 млн евро) и ЕИБ (160 млн евро). просто наврал.

Шапо, так это и есть государственные деньги: кредиты от ЕБРР и ЕИБ согласовывались Минфином, им же плдписывались, и если что-то пойдет не так - минфин по этим кредитам и ответит. А городских денег там аж 10 млн. ЕВРО: на комиссии, юристов, проектную документацию и забор поставить.


Можете пруф дать что ЕБРР кредитующая обычно частный бизнес заключала с Харьковом именно под гарантии Минфина?
И Киев за каденцию Кличко там не черпал кредитов?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:34

  Libo написав:
  shapo написав:
Строители и давно упраздненный стройбат это две большие разницы, все равно что Штирлиц и бздящий в танке любитель серебряных ложек.


Стройбат это твоя жизнь и диагноз. И в голове у тебя стройбат навсегда так и остался, так и не вылечили. :lol:


А ты еще и диагностом подрабатываешь?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:41

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав: Многочисленных же представителей строительной индустрии коммерческой функции поздравлять будем когда-нибудь в День балабола :mrgreen:

В этот день и сам не забудь взять выходной, отпраздновать.


Ясно. Значит в тебя это попало)) В кого еще?

Хороший праздник придумал, че. Дня инвест-аналитика ж нет, а тут в самый раз. Очень многие новые "профессии" в т.ч. обретут свой проф праздник: видео-блогеры, тренеры личностного и прочего роста и т.п.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:43

  shapo написав:
Можете пруф дать что ЕБРР кредитующая обычно частный бизнес заключала с Харьковом именно под гарантии Минфина?
И Киев за каденцию Кличко там не черпал кредитов?

У ЕБРР очень широкий мандат. И они кредитуют всех: от частного бизнеса до госкомпаний и муниципалитетов. А участие в проекте ЕИБ как бы однозначно намекает, на ком риски.
В названии кредита уже все сказано:
https://www.ebrd.com/work-with-us/proje ... nsion.html
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