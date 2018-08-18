Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:
Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты? Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов. Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено. И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%. Это не единственный объект, где приходилось решать вопрос низкой влажности воздуха из-за газоблока. Поэтому, какой мне смысл слушать кого угодно, если опыт и понимание почему так происходит. В отличии от Никонова, я -лицо незаинтересованное.
Так он что, никак не насыщается? Со временем то поглощение воды из воздуха то должно снизится
shapo написав:Извините, но сегодня не 1 апреля, вы утверждали что гарантии дал минфин, а их там нет
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/468907.html На початку листопада цього року залучення кредитів схвалив Кабінет Міністрів, який доручив Мінфіну укласти договір із КП "Харківський метрополітен" і Харківською міськрадою про передачу коштів позики. Розмір плати за їх надання - 0,01% річних вибраної і непогашеної суми позики. Зазначалося, що реалізація проекту збільшить річний пасажиропотік метро на 25 млн людей.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842 ... D0%BF#Text Джерелом надходження субвенції є позика Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), залучена Україною відповідно до Кредитної угоди (Проект “Подовження метрополітену у м. Харкові” (“Подовження третьої лінії метро у м. Харкові”) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 11 грудня 2017 р. (далі - Кредитна угода) та позика Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), залучена Україною відповідно до Фінансової угоди (Проект “Розширення харківського метрополітену” (Проект “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харків”) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 11 грудня 2017 р. (далі - Фінансова угода).
Кредиты ЕБРР и ЕИБ проходят через Минфин. Более того, есть реальный кейс того как Чернигову в Министерстве не дают гарантии по кредиту на закупку троллейбусов из-за того что Водоканал в рамках другого кредита не может вовремя расчитаться.
airmax78 написав:Шапо, ну а каким боком там Минфин тогда? Рядом постоять, лицом поторговать? Зачем согласования и трехсторонний договор?
Где в этом договоре упоминается минфин, дословно приведите
Шапо, выше читайте пресс-релиз на русском. EBRD в информ уведомлении на своем сайте всех деталей не разжевывает. Они написали "sovereign loan" - всем кто в теме должно быть понятно. Просто надо признать, что Никонов не врет. Понимаю, что трудно. Тогда ведь, возможно он не врет и по другим пунктам. А вы ведь с ним категорически не согласны.