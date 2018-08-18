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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4987498849894990>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 12:55

  airmax78 написав:
  shapo написав:
Можете пруф дать что ЕБРР кредитующая обычно частный бизнес заключала с Харьковом именно под гарантии Минфина?
И Киев за каденцию Кличко там не черпал кредитов?

У ЕБРР очень широкий мандат. И они кредитуют всех: от частного бизнеса до госкомпаний и муниципалитетов. А участие в проекте ЕИБ как бы однозначно намекает, на ком риски.
В названии кредита уже все сказано:
https://www.ebrd.com/work-with-us/proje ... nsion.html

Извините, но сегодня не 1 апреля, вы утверждали что гарантии дал минфин, а их там нет
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:23

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:
Можете пруф дать что ЕБРР кредитующая обычно частный бизнес заключала с Харьковом именно под гарантии Минфина?
И Киев за каденцию Кличко там не черпал кредитов?

У ЕБРР очень широкий мандат. И они кредитуют всех: от частного бизнеса до госкомпаний и муниципалитетов. А участие в проекте ЕИБ как бы однозначно намекает, на ком риски.
В названии кредита уже все сказано:
https://www.ebrd.com/work-with-us/proje ... nsion.html

Извините, но сегодня не 1 апреля, вы утверждали что гарантии дал минфин, а их там нет

Шапо, ну а каким боком там Минфин тогда? Рядом постоять, лицом поторговать? Зачем согласования и трехсторонний договор?
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:


Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты?
Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов.
Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено.
И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.
Это не единственный объект, где приходилось решать вопрос низкой влажности воздуха из-за газоблока.
Поэтому, какой мне смысл слушать кого угодно, если опыт и понимание почему так происходит. В отличии от Никонова, я -лицо незаинтересованное.
Так он что, никак не насыщается? Со временем то поглощение воды из воздуха то должно снизится
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:Извините, но сегодня не 1 апреля, вы утверждали что гарантии дал минфин, а их там нет

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/468907.html
На початку листопада цього року залучення кредитів схвалив Кабінет Міністрів, який доручив Мінфіну укласти договір із КП "Харківський метрополітен" і Харківською міськрадою про передачу коштів позики. Розмір плати за їх надання - 0,01% річних вибраної і непогашеної суми позики. Зазначалося, що реалізація проекту збільшить річний пасажиропотік метро на 25 млн людей.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842 ... D0%BF#Text
Джерелом надходження субвенції є позика Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), залучена Україною відповідно до Кредитної угоди (Проект “Подовження метрополітену у м. Харкові” (“Подовження третьої лінії метро у м. Харкові”) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку від 11 грудня 2017 р. (далі - Кредитна угода) та позика Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), залучена Україною відповідно до Фінансової угоди (Проект “Розширення харківського метрополітену” (Проект “Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харків”) між Україною та Європейським інвестиційним банком від 11 грудня 2017 р. (далі - Фінансова угода).

Кредиты ЕБРР и ЕИБ проходят через Минфин. Более того, есть реальный кейс того как Чернигову в Министерстве не дают гарантии по кредиту на закупку троллейбусов из-за того что Водоканал в рамках другого кредита не может вовремя расчитаться.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:27

  airmax78 написав:Шапо, ну а каким боком там Минфин тогда? Рядом постоять, лицом поторговать? Зачем согласования и трехсторонний договор?

Где в этом договоре упоминается минфин, дословно приведите
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:28

  Faceless написав:Так он что, никак не насыщается? Со временем то поглощение воды из воздуха то должно снизится

Это история из серии: привезли новый шкаф из ДСП, собрали, легли спать, а утром никто не проснулся - умерли от испарений формальдегида.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Немногочисленных строителей ветки - с профессиональным праздником.

Присоединяюсь к поздравлению
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:37

  shapo написав:
  airmax78 написав:Шапо, ну а каким боком там Минфин тогда? Рядом постоять, лицом поторговать? Зачем согласования и трехсторонний договор?

Где в этом договоре упоминается минфин, дословно приведите

Шапо, выше читайте пресс-релиз на русском. EBRD в информ уведомлении на своем сайте всех деталей не разжевывает. Они написали "sovereign loan" - всем кто в теме должно быть понятно.
Просто надо признать, что Никонов не врет. Понимаю, что трудно. Тогда ведь, возможно он не врет и по другим пунктам. А вы ведь с ним категорически не согласны.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:52

В части ЕБРР Максик не врет - его кредиты являются гарантированным государством долгом. Только вот это нифига не реверанс в сторону Николайчука. БОльшая часть этих кредитов - коррупционная услуга за откат, или коррупционная плата за возможность прикрыться добрым именем. Косюк, например, одновременно с кредитом ЕБРР получал госдотации якобы на компенсацию скидки европейским потребителям его курятины. Ну а на самом деле - на яхты и астон-мартины...
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 13:56

  airmax78 написав:
  shapo написав:Где в этом договоре упоминается минфин, дословно приведите

Шапо, выше читайте пресс-релиз на русском. EBRD в информ уведомлении на своем сайте всех деталей не разжевывает. Они написали "sovereign loan" - всем кто в теме должно быть понятно.
Просто надо признать, что Никонов не врет. Понимаю, что трудно. Тогда ведь, возможно он не врет и по другим пунктам. А вы ведь с ним категорически не согласны.


Никонов врет когда рассказывает что Киеву из бюджета ничего не дают на развитие метрополитена https://biz.censor.net.ua/news/3103014/ ... vinogradar
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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