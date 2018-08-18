rjkz написав:

airmax78 написав: Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:

Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:

Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты?Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов.Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено.И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.Это не единственный объект, где приходилось решать вопрос низкой влажности воздуха из-за газоблока.Поэтому, какой мне смысл слушать кого угодно, если опыт и понимание почему так происходит. В отличии от Никонова, я -лицо незаинтересованное.