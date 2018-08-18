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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4987498849894990

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:04

  zРадио написав:В части ЕБРР Максик не врет - его кредиты являются гарантированным государством долгом. Только вот это нифига не реверанс в сторону Николайчука. БОльшая часть этих кредитов - коррупционная услуга за откат, или коррупционная плата за возможность прикрыться добрым именем. Косюк, например, одновременно с кредитом ЕБРР получал госдотации якобы на компенсацию скидки европейским потребителям его курятины. Ну а на самом деле - на яхты и астон-мартины...

Зрадка, далеко не все кредиты ЕБРР являются гарантированными. А дальше даже комментить не буду. Это я как-то проходил по аллее в парке Славы, а там в это время Ляшко общался со своими избирателями (бабушки и женщины хорошо за 50), я замедлил шаг и чуть послушал. И так совпало, что именно в этот момент он им нес похожую пургу про кредиты МВФ.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:10

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:Где в этом договоре упоминается минфин, дословно приведите

Шапо, выше читайте пресс-релиз на русском. EBRD в информ уведомлении на своем сайте всех деталей не разжевывает. Они написали "sovereign loan" - всем кто в теме должно быть понятно.
Просто надо признать, что Никонов не врет. Понимаю, что трудно. Тогда ведь, возможно он не врет и по другим пунктам. А вы ведь с ним категорически не согласны.


Никонов врет когда рассказывает что Киеву из бюджета ничего не дают на развитие метрополитена https://biz.censor.net.ua/news/3103014/ ... vinogradar

Во-первых сравните цифры по Харькову и Киеву. Во-вторых: хорошая помощь: Киев из своих денег латал дыры в инфраструктуре, не перечисляя деньги в госбюджет. А потом госбюджет просто решил часть неполученных денег простить Киеву. Добровольно-принудительная помощь. И то, в далеком 2017м.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:16

  airmax78 написав:
  zРадио написав:В части ЕБРР Максик не врет - его кредиты являются гарантированным государством долгом. Только вот это нифига не реверанс в сторону Николайчука. БОльшая часть этих кредитов - коррупционная услуга за откат, или коррупционная плата за возможность прикрыться добрым именем. Косюк, например, одновременно с кредитом ЕБРР получал госдотации якобы на компенсацию скидки европейским потребителям его курятины. Ну а на самом деле - на яхты и астон-мартины...

Зрадка, далеко не все кредиты ЕБРР являются гарантированными. А дальше даже комментить не буду. Это я как-то проходил по аллее в парке Славы, а там в это время Ляшко общался со своими избирателями (бабушки и женщины хорошо за 50), я замедлил шаг и чуть послушал. И так совпало, что именно в этот момент он им нес похожую пургу про кредиты МВФ.


Да потому что тебе комментить нечего - кредиты всем нашим олигархам, национальным, или местным, являются гарантированными, потому что с одной стороны это риск для кредитора (работа с кидалами), а с другой - отходной путь для заемщика (услуга за откат). Можешь сколько угодно манипулировать аналогиями с Ляшко и прочими идиотами, но это не отменяет фактов коррупции, в которых происходит приватизация прибылей и национализация убытков. Возможно, именно об этих "простых способах заработка в Украине" выше говорил Сантехник :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:22

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:
Никонов врет когда рассказывает что Киеву из бюджета ничего не дают на развитие метрополитена https://biz.censor.net.ua/news/3103014/ ... vinogradar

Во-первых сравните цифры по Харькову и Киеву. Во-вторых: хорошая помощь: Киев из своих денег латал дыры в инфраструктуре, не перечисляя деньги в госбюджет. А потом госбюджет просто решил часть неполученных денег простить Киеву. Добровольно-принудительная помощь. И то, в далеком 2017м.

Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы.
Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:42

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:Во-первых сравните цифры по Харькову и Киеву. Во-вторых: хорошая помощь: Киев из своих денег латал дыры в инфраструктуре, не перечисляя деньги в госбюджет. А потом госбюджет просто решил часть неполученных денег простить Киеву. Добровольно-принудительная помощь. И то, в далеком 2017м.

Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы.
Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?

Разница принципиальная: ты не можешь планировать крупные инфраструктурные проекты, если у тебя не надежного источника их финансрования. Прощение долгов по платежам в бюджет - это точно не самый надежный источник.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:44

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:В части ЕБРР Максик не врет - его кредиты являются гарантированным государством долгом. Только вот это нифига не реверанс в сторону Николайчука. БОльшая часть этих кредитов - коррупционная услуга за откат, или коррупционная плата за возможность прикрыться добрым именем. Косюк, например, одновременно с кредитом ЕБРР получал госдотации якобы на компенсацию скидки европейским потребителям его курятины. Ну а на самом деле - на яхты и астон-мартины...

Зрадка, далеко не все кредиты ЕБРР являются гарантированными. А дальше даже комментить не буду. Это я как-то проходил по аллее в парке Славы, а там в это время Ляшко общался со своими избирателями (бабушки и женщины хорошо за 50), я замедлил шаг и чуть послушал. И так совпало, что именно в этот момент он им нес похожую пургу про кредиты МВФ.


Да потому что тебе комментить нечего - кредиты всем нашим олигархам, национальным, или местным, являются гарантированными, потому что с одной стороны это риск для кредитора (работа с кидалами), а с другой - отходной путь для заемщика (услуга за откат). Можешь сколько угодно манипулировать аналогиями с Ляшко и прочими идиотами, но это не отменяет фактов коррупции, в которых происходит приватизация прибылей и национализация убытков. Возможно, именно об этих "простых способах заработка в Украине" выше говорил Сантехник :mrgreen:

Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:02

  airmax78 написав:Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки.


Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:02

  airmax78 написав:
  shapo написав:Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы.
Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?

Разница принципиальная: ты не можешь планировать крупные инфраструктурные проекты, если у тебя не надежного источника их финансрования. Прощение долгов по платежам в бюджет - это точно не самый надежный источник.

Принципиальная разница в самом большом бюджете Украины - Киеве. Если за 6 лет не построено и не введено ни одной новой станции метрополитена, если не решаются транспортные проблемы с развязками как давно сделано в многих городах бывшего СССР, то ни этому мэру, ни его друзьям на этом месте делать больше нечего.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:06

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки.


Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!

Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем.
airmax78
 
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