Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:В части ЕБРР Максик не врет - его кредиты являются гарантированным государством долгом. Только вот это нифига не реверанс в сторону Николайчука. БОльшая часть этих кредитов - коррупционная услуга за откат, или коррупционная плата за возможность прикрыться добрым именем. Косюк, например, одновременно с кредитом ЕБРР получал госдотации якобы на компенсацию скидки европейским потребителям его курятины. Ну а на самом деле - на яхты и астон-мартины...
Зрадка, далеко не все кредиты ЕБРР являются гарантированными. А дальше даже комментить не буду. Это я как-то проходил по аллее в парке Славы, а там в это время Ляшко общался со своими избирателями (бабушки и женщины хорошо за 50), я замедлил шаг и чуть послушал. И так совпало, что именно в этот момент он им нес похожую пургу про кредиты МВФ.
shapo написав:Где в этом договоре упоминается минфин, дословно приведите
Шапо, выше читайте пресс-релиз на русском. EBRD в информ уведомлении на своем сайте всех деталей не разжевывает. Они написали "sovereign loan" - всем кто в теме должно быть понятно. Просто надо признать, что Никонов не врет. Понимаю, что трудно. Тогда ведь, возможно он не врет и по другим пунктам. А вы ведь с ним категорически не согласны.
Во-первых сравните цифры по Харькову и Киеву. Во-вторых: хорошая помощь: Киев из своих денег латал дыры в инфраструктуре, не перечисляя деньги в госбюджет. А потом госбюджет просто решил часть неполученных денег простить Киеву. Добровольно-принудительная помощь. И то, в далеком 2017м.
zРадио написав:В части ЕБРР Максик не врет - его кредиты являются гарантированным государством долгом. Только вот это нифига не реверанс в сторону Николайчука. БОльшая часть этих кредитов - коррупционная услуга за откат, или коррупционная плата за возможность прикрыться добрым именем. Косюк, например, одновременно с кредитом ЕБРР получал госдотации якобы на компенсацию скидки европейским потребителям его курятины. Ну а на самом деле - на яхты и астон-мартины...
Зрадка, далеко не все кредиты ЕБРР являются гарантированными. А дальше даже комментить не буду. Это я как-то проходил по аллее в парке Славы, а там в это время Ляшко общался со своими избирателями (бабушки и женщины хорошо за 50), я замедлил шаг и чуть послушал. И так совпало, что именно в этот момент он им нес похожую пургу про кредиты МВФ.
Да потому что тебе комментить нечего - кредиты всем нашим олигархам, национальным, или местным, являются гарантированными, потому что с одной стороны это риск для кредитора (работа с кидалами), а с другой - отходной путь для заемщика (услуга за откат). Можешь сколько угодно манипулировать аналогиями с Ляшко и прочими идиотами, но это не отменяет фактов коррупции, в которых происходит приватизация прибылей и национализация убытков. Возможно, именно об этих "простых способах заработка в Украине" выше говорил Сантехник
Во-первых сравните цифры по Харькову и Киеву. Во-вторых: хорошая помощь: Киев из своих денег латал дыры в инфраструктуре, не перечисляя деньги в госбюджет. А потом госбюджет просто решил часть неполученных денег простить Киеву. Добровольно-принудительная помощь. И то, в далеком 2017м.
Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы. Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?
shapo написав:Во-первых сравните цифры по Харькову и Киеву. Во-вторых: хорошая помощь: Киев из своих денег латал дыры в инфраструктуре, не перечисляя деньги в госбюджет. А потом госбюджет просто решил часть неполученных денег простить Киеву. Добровольно-принудительная помощь. И то, в далеком 2017м.
Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы. Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?
Разница принципиальная: ты не можешь планировать крупные инфраструктурные проекты, если у тебя не надежного источника их финансрования. Прощение долгов по платежам в бюджет - это точно не самый надежный источник.
zРадио написав:В части ЕБРР Максик не врет - его кредиты являются гарантированным государством долгом. Только вот это нифига не реверанс в сторону Николайчука. БОльшая часть этих кредитов - коррупционная услуга за откат, или коррупционная плата за возможность прикрыться добрым именем. Косюк, например, одновременно с кредитом ЕБРР получал госдотации якобы на компенсацию скидки европейским потребителям его курятины. Ну а на самом деле - на яхты и астон-мартины...
Зрадка, далеко не все кредиты ЕБРР являются гарантированными. А дальше даже комментить не буду. Это я как-то проходил по аллее в парке Славы, а там в это время Ляшко общался со своими избирателями (бабушки и женщины хорошо за 50), я замедлил шаг и чуть послушал. И так совпало, что именно в этот момент он им нес похожую пургу про кредиты МВФ.
Да потому что тебе комментить нечего - кредиты всем нашим олигархам, национальным, или местным, являются гарантированными, потому что с одной стороны это риск для кредитора (работа с кидалами), а с другой - отходной путь для заемщика (услуга за откат). Можешь сколько угодно манипулировать аналогиями с Ляшко и прочими идиотами, но это не отменяет фактов коррупции, в которых происходит приватизация прибылей и национализация убытков. Возможно, именно об этих "простых способах заработка в Украине" выше говорил Сантехник
Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки.
airmax78 написав:Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки.
Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!
shapo написав:Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы. Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?
Разница принципиальная: ты не можешь планировать крупные инфраструктурные проекты, если у тебя не надежного источника их финансрования. Прощение долгов по платежам в бюджет - это точно не самый надежный источник.
Принципиальная разница в самом большом бюджете Украины - Киеве. Если за 6 лет не построено и не введено ни одной новой станции метрополитена, если не решаются транспортные проблемы с развязками как давно сделано в многих городах бывшего СССР, то ни этому мэру, ни его друзьям на этом месте делать больше нечего.
airmax78 написав:Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки.
Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!
Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем.