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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4988498949904991

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:За что его любить? Что он сделал для города когда уходил в мэрию к своему другу Кличко ?

Он тогда намутил себе замлю под Файна-Таун http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2. ... enDocument
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:16

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!

Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем.


Да-да, ведь Ахметов и Косюк - не олигархи, ага... Пиши еще :mrgreen:

Метинвест Ахметова привлек более 130 млн евро инвестиций в Енакиево
Одним из иностранных инвесторов стал ЕБРР.
https://lb.ua/economics/2012/10/18/1750 ... e_130.html

ЕБРР выделил МХП кредит на EUR25 млн
https://interfax.com.ua/news/economic/473141.html

PS: это только то, что помню из головы. Если заняться вопросом, там будет не меньше половины олигархов. Да это и логически легко понять, Максик - им принадлежит бОльшая часть ликвидной украинской собственности, поэтому куда ни плюнь в поиске возможностей по размещению капитала, обязательно попадешь в какого-нибудь олигарха!

PPS: а ты в очередной раз доказал, что пишешь либо откровенные глупости по незнанию, либо откровенное вранье по умыслу...

Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу.
Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами.
PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребят, я тут нашел интересный обьект, как раз для понаехов всяких
выходишь с квартиры и сразу в вагон поезда - и домой...к маме)
зацените :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:44

  airmax78 написав:Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу.
Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами.
PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.


Ложь, или манипуляция в каждом предложении!

1. Кредитование подрядчика - это самая настоящая связанность! Более явная, к слову, чем у Привата и его заемщиков - кейсы, которые ты любишь приводить в качестве аргумента о коррупции олигархов.

2. Косюк был не просто советником Порошенко, он был штатным заместителем Главы АП!

3. Кто тебе давал право решать, что Косюк не был олигархом до АП?
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