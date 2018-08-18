Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!
Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем.
Да-да, ведь Ахметов и Косюк - не олигархи, ага... Пиши еще
PS: это только то, что помню из головы. Если заняться вопросом, там будет не меньше половины олигархов. Да это и логически легко понять, Максик - им принадлежит бОльшая часть ликвидной украинской собственности, поэтому куда ни плюнь в поиске возможностей по размещению капитала, обязательно попадешь в какого-нибудь олигарха!
PPS: а ты в очередной раз доказал, что пишешь либо откровенные глупости по незнанию, либо откровенное вранье по умыслу...
Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу. Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами. PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.
airmax78 написав:Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу. Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами. PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.
Ложь, или манипуляция в каждом предложении!
1. Кредитование подрядчика - это самая настоящая связанность! Более явная, к слову, чем у Привата и его заемщиков - кейсы, которые ты любишь приводить в качестве аргумента о коррупции олигархов.
2. Косюк был не просто советником Порошенко, он был штатным заместителем Главы АП!
3. Кто тебе давал право решать, что Косюк не был олигархом до АП?
4. В Европе дотаруют нуждающихся, а не тех, чья чистая прибыль без учета суммы дотации вдвое ее превышает! Вот, что такое нормальная практика!