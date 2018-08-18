Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!
Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем.
Да-да, ведь Ахметов и Косюк - не олигархи, ага... Пиши еще
PS: это только то, что помню из головы. Если заняться вопросом, там будет не меньше половины олигархов. Да это и логически легко понять, Максик - им принадлежит бОльшая часть ликвидной украинской собственности, поэтому куда ни плюнь в поиске возможностей по размещению капитала, обязательно попадешь в какого-нибудь олигарха!
PPS: а ты в очередной раз доказал, что пишешь либо откровенные глупости по незнанию, либо откровенное вранье по умыслу...
Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу. Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами. PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.
airmax78 написав:Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу. Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами. PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.
Ложь, или манипуляция в каждом предложении!
1. Кредитование подрядчика - это самая настоящая связанность! Более явная, к слову, чем у Привата и его заемщиков - кейсы, которые ты любишь приводить в качестве аргумента о коррупции олигархов.
2. Косюк был не просто советником Порошенко, он был штатным заместителем Главы АП!
3. Кто тебе давал право решать, что Косюк не был олигархом до АП?
4. В Европе дотируют нуждающихся, а не тех, чья чистая прибыль без учета суммы дотации вдвое ее превышает! Вот, что такое "обычная практика"!
airmax78 написав:Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу. Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами. PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.
Ложь, или манипуляция в каждом предложении!
1. Кредитование подрядчика - это самая настоящая связанность! Более явная, к слову, чем у Привата и его заемщиков - кейсы, которые ты любишь приводить в качестве аргумента о коррупции олигархов.
2. Косюк был не просто советником Порошенко, он был штатным заместителем Главы АП!
3. Кто тебе давал право решать, что Косюк не был олигархом до АП?
4. В Европе дотируют нуждающихся, а не тех, чья чистая прибыль без учета суммы дотации вдвое ее превышает! Вот, что такое "обычная практика"!
ЕБРР кредитовал компанию, принадлежащую своему давнему глобальному клиенту никак не связанную с Ахметовым. Кредитовал на установку оборудования для производства инертных газов из отходов мет производства. Кто бенефициар? Французская компания. Что получил Ахметов? Только пиар и то, что его меткомбинат стал меньше загрязнять атмосферу. У ЕБРР с ним никаких отношений. Все риски крелитные, операционные и репутационные на французах. Где гос гарантия? По Косюку вопрос сложнее. До 2014го он однозначно не олигарх: ни своей партии, ни людей в правительстве никакого участия в управлении/приватизации госимуществом. Как только стал советником - новые проекты все МФИ c ним свернули. Многие не работают до сих пор. Хотя у него снова: ни партии, ни представительства в правительстве. И где ты там опять нашел гос гарантии?
В Европе датируют всех сх производителей. Прибыль тут ни при чем. Иначе бы они культивировали поддержку самых неэффективных, а европейцы не идиоты.
Максики и Владики смеялись с графиков о собираемости арендных платежей, и, похоже, досмеялись - в июле не оплатили аренду, или ипотеку 27% американских домохозяйств. А в августе 34% арендаторов жилья ожидают дефолт по оплате. Renters across America are wading into unknown territory. With the lapse of the federal moratorium on evictions that expired July 31 and the end of the $600 per week boost to unemployment benefits, a recent survey reveals the breadth of financial uncertainty now plaguing Americans. An estimated 27% of adults in the U.S. missed their rent or mortgage payment for July, according to a nationwide survey conducted by the U.S. Census Bureau weekly over the last three months. Among renters alone, just over one-third (34%) said during the waning days of July that they had little to no confidence that they could make their August rent payment, a stark measure of the ongoing economic devastation for households stretched to the brink by coronavirus pandemic.
zРадио И вот в этом свете прояви свои нэдюжинные аналитические способности: 1) скоро доллар в грн будет стоить 1.10.20 и 1.1.21 и допустим 1.07.21 ? 2) насколько упадут в % цены на престижные подержанные авто в США, сегмент 3-5 лет и от 20куе до 50куе? Марки Форд, РейнджРовер, Додж, Джип 3) цена грамма золота в уе на 1,1,21 и 1,7,21 ? Давай свои простыни отчётов. По Киеву - будут ли шото новое типа ЖК Нью Йорк в хорошем месте от 1,200 котлован (40-50кгрн/метр)? И какой минимум сталинок в прикрещатикье что сейчас 2-2,5 метр стоят?
барабашов написав:zРадио И вот в этом свете прояви свои нэдюжинные аналитические способности: 1) скоро доллар в грн будет стоить 1.10.20 и 1.1.21 и допустим 1.07.21 ? 2) насколько упадут в % цены на престижные подержанные авто в США, сегмент 3-5 лет и от 20куе до 50куе? Марки Форд, РейнджРовер, Додж, Джип 3) цена грамма золота в уе на 1,1,21 и 1,7,21 ? Давай свои простыни отчётов. По Киеву - будут ли шото новое типа ЖК Нью Йорк в хорошем месте от 1,200 котлован (40-50кгрн/метр)? И какой минимум сталинок в прикрещатикье что сейчас 2-2,5 метр стоят?
zРадио написав:Максики и Владики смеялись с графиков о собираемости арендных платежей, и, похоже, досмеялись - в июле не оплатили аренду, или ипотеку 27% американских домохозяйств. А в августе 34% арендаторов жилья ожидают дефолт по оплате. Renters across America are wading into unknown territory. With the lapse of the federal moratorium on evictions that expired July 31 and the end of the $600 per week boost to unemployment benefits, a recent survey reveals the breadth of financial uncertainty now plaguing Americans. An estimated 27% of adults in the U.S. missed their rent or mortgage payment for July, according to a nationwide survey conducted by the U.S. Census Bureau weekly over the last three months. Among renters alone, just over one-third (34%) said during the waning days of July that they had little to no confidence that they could make their August rent payment, a stark measure of the ongoing economic devastation for households stretched to the brink by coronavirus pandemic.