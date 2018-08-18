Додано: Нед 09 сер, 2020 17:10

zРадио написав: airmax78 написав: Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу.

Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами.

PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют. Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу.Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами.PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.



Ложь, или манипуляция в каждом предложении!



1. Кредитование подрядчика - это самая настоящая связанность! Более явная, к слову, чем у Привата и его заемщиков - кейсы, которые ты любишь приводить в качестве аргумента о коррупции олигархов.



2. Косюк был не просто советником Порошенко, он был штатным заместителем Главы АП!



3. Кто тебе давал право решать, что Косюк не был олигархом до АП?



4. В Европе дотируют нуждающихся, а не тех, чья чистая прибыль без учета суммы дотации вдвое ее превышает! Вот, что такое "обычная практика"! Ложь, или манипуляция в каждом предложении!1. Кредитование подрядчика - это самая настоящая связанность! Более явная, к слову, чем у Привата и его заемщиков - кейсы, которые ты любишь приводить в качестве аргумента о коррупции олигархов.2. Косюк был не просто советником Порошенко, он был штатным заместителем Главы АП!3. Кто тебе давал право решать, что Косюк не был олигархом до АП?4. В Европе дотируют нуждающихся, а не тех, чья чистая прибыль без учета суммы дотации вдвое ее превышает! Вот, что такое "обычная практика"!

ЕБРР кредитовал компанию, принадлежащую своему давнему глобальному клиенту никак не связанную с Ахметовым. Кредитовал на установку оборудования для производства инертных газов из отходов мет производства. Кто бенефициар? Французская компания. Что получил Ахметов? Только пиар и то, что его меткомбинат стал меньше загрязнять атмосферу. У ЕБРР с ним никаких отношений. Все риски крелитные, операционные и репутационные на французах. Где гос гарантия?По Косюку вопрос сложнее. До 2014го он однозначно не олигарх: ни своей партии, ни людей в правительстве никакого участия в управлении/приватизации госимуществом.Как только стал советником - новые проекты все МФИ c ним свернули. Многие не работают до сих пор. Хотя у него снова: ни партии, ни представительства в правительстве.И где ты там опять нашел гос гарантии?В Европе датируют всех сх производителей. Прибыль тут ни при чем. Иначе бы они культивировали поддержку самых неэффективных, а европейцы не идиоты.