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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4989499049914992>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  shapo написав:За что его любить? Что он сделал для города когда уходил в мэрию к своему другу Кличко ?

Он тогда намутил себе замлю под Файна-Таун http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2. ... enDocument
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:16

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:
Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!

Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем.


Да-да, ведь Ахметов и Косюк - не олигархи, ага... Пиши еще :mrgreen:

Метинвест Ахметова привлек более 130 млн евро инвестиций в Енакиево
Одним из иностранных инвесторов стал ЕБРР.
https://lb.ua/economics/2012/10/18/1750 ... e_130.html

ЕБРР выделил МХП кредит на EUR25 млн
https://interfax.com.ua/news/economic/473141.html

PS: это только то, что помню из головы. Если заняться вопросом, там будет не меньше половины олигархов. Да это и логически легко понять, Максик - им принадлежит бОльшая часть ликвидной украинской собственности, поэтому куда ни плюнь в поиске возможностей по размещению капитала, обязательно попадешь в какого-нибудь олигарха!

PPS: а ты в очередной раз доказал, что пишешь либо откровенные глупости по незнанию, либо откровенное вранье по умыслу...

Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу.
Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами.
PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:44

  airmax78 написав:Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу.
Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами.
PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.


Ложь, или манипуляция в каждом предложении!

1. Кредитование подрядчика - это самая настоящая связанность! Более явная, к слову, чем у Привата и его заемщиков - кейсы, которые ты любишь приводить в качестве аргумента о коррупции олигархов.

2. Косюк был не просто советником Порошенко, он был штатным заместителем Главы АП!

3. Кто тебе давал право решать, что Косюк не был олигархом до АП?

4. В Европе дотируют нуждающихся, а не тех, чья чистая прибыль без учета суммы дотации вдвое ее превышает! Вот, что такое "обычная практика"!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 17:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрадка, ну ты ж читай чуть дальше заголовков. Кому конкретно давал кредит ЕБРР в Енакиево? Назови мне Заемщика. Про госгарантии я вообще молчу.
Косюка никто не считал олигархом до того как он не стал штатным советником Пороха. Но как стал, так очень быстро и ушел с должности. Косюку особо предъявить нечего. Дотации из бюджета - обычная практика поддержки сх производителей в Европе. А больше ему предъявить нечего. И то, этот его поход в советники стоил ему охлаждения отношений с некоторыми крупными кредиторами.
PS Прекращай спорить на эту тему. Международные финансовые институты не работают с олигархами. Точка. Именно поэтому они так мало проектов у нас и финансируют.


Ложь, или манипуляция в каждом предложении!

1. Кредитование подрядчика - это самая настоящая связанность! Более явная, к слову, чем у Привата и его заемщиков - кейсы, которые ты любишь приводить в качестве аргумента о коррупции олигархов.

2. Косюк был не просто советником Порошенко, он был штатным заместителем Главы АП!

3. Кто тебе давал право решать, что Косюк не был олигархом до АП?

4. В Европе дотируют нуждающихся, а не тех, чья чистая прибыль без учета суммы дотации вдвое ее превышает! Вот, что такое "обычная практика"!

ЕБРР кредитовал компанию, принадлежащую своему давнему глобальному клиенту никак не связанную с Ахметовым. Кредитовал на установку оборудования для производства инертных газов из отходов мет производства. Кто бенефициар? Французская компания. Что получил Ахметов? Только пиар и то, что его меткомбинат стал меньше загрязнять атмосферу. У ЕБРР с ним никаких отношений. Все риски крелитные, операционные и репутационные на французах. Где гос гарантия?
По Косюку вопрос сложнее. До 2014го он однозначно не олигарх: ни своей партии, ни людей в правительстве никакого участия в управлении/приватизации госимуществом.
Как только стал советником - новые проекты все МФИ c ним свернули. Многие не работают до сих пор. Хотя у него снова: ни партии, ни представительства в правительстве.
И где ты там опять нашел гос гарантии?

В Европе датируют всех сх производителей. Прибыль тут ни при чем. Иначе бы они культивировали поддержку самых неэффективных, а европейцы не идиоты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 17:32

Максики и Владики смеялись с графиков о собираемости арендных платежей, и, похоже, досмеялись - в июле не оплатили аренду, или ипотеку 27% американских домохозяйств. А в августе 34% арендаторов жилья ожидают дефолт по оплате.

Renters across America are wading into unknown territory. With the lapse of the federal moratorium on evictions that expired July 31 and the end of the $600 per week boost to unemployment benefits, a recent survey reveals the breadth of financial uncertainty now plaguing Americans.
An estimated 27% of adults in the U.S. missed their rent or mortgage payment for July, according to a nationwide survey conducted by the U.S. Census Bureau weekly over the last three months. Among renters alone, just over one-third (34%) said during the waning days of July that they had little to no confidence that they could make their August rent payment, a stark measure of the ongoing economic devastation for households stretched to the brink by coronavirus pandemic.

One-Third of American Renters Expected to Miss Their August Payment
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 17:54

zРадио
И вот в этом свете прояви свои нэдюжинные аналитические способности:
1) скоро доллар в грн будет стоить 1.10.20 и 1.1.21 и допустим 1.07.21 ?
2) насколько упадут в % цены на престижные подержанные авто в США, сегмент 3-5 лет и от 20куе до 50куе? Марки Форд, РейнджРовер, Додж, Джип
3) цена грамма золота в уе на 1,1,21 и 1,7,21 ?
Давай свои простыни отчётов.
По Киеву - будут ли шото новое типа ЖК Нью Йорк в хорошем месте от 1,200 котлован (40-50кгрн/метр)?
И какой минимум сталинок в прикрещатикье что сейчас 2-2,5 метр стоят?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:03

  барабашов написав:zРадио
И вот в этом свете прояви свои нэдюжинные аналитические способности:
1) скоро доллар в грн будет стоить 1.10.20 и 1.1.21 и допустим 1.07.21 ?
2) насколько упадут в % цены на престижные подержанные авто в США, сегмент 3-5 лет и от 20куе до 50куе? Марки Форд, РейнджРовер, Додж, Джип
3) цена грамма золота в уе на 1,1,21 и 1,7,21 ?
Давай свои простыни отчётов.
По Киеву - будут ли шото новое типа ЖК Нью Йорк в хорошем месте от 1,200 котлован (40-50кгрн/метр)?
И какой минимум сталинок в прикрещатикье что сейчас 2-2,5 метр стоят?

Нагадує мантру "кріза нас мінєт" 2007-2008
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:16

  zРадио написав:Максики и Владики смеялись с графиков о собираемости арендных платежей, и, похоже, досмеялись - в июле не оплатили аренду, или ипотеку 27% американских домохозяйств. А в августе 34% арендаторов жилья ожидают дефолт по оплате.

Renters across America are wading into unknown territory. With the lapse of the federal moratorium on evictions that expired July 31 and the end of the $600 per week boost to unemployment benefits, a recent survey reveals the breadth of financial uncertainty now plaguing Americans.
An estimated 27% of adults in the U.S. missed their rent or mortgage payment for July, according to a nationwide survey conducted by the U.S. Census Bureau weekly over the last three months. Among renters alone, just over one-third (34%) said during the waning days of July that they had little to no confidence that they could make their August rent payment, a stark measure of the ongoing economic devastation for households stretched to the brink by coronavirus pandemic.

One-Third of American Renters Expected to Miss Their August Payment
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?
Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить

Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:45

  Вкладчик1234 написав:В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?


Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.

  Вкладчик1234 написав:Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить


А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.

  Вкладчик1234 написав:Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?


Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...

А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...
zРадио
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Как думаете, хороший ЖК?
Надо брать?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ
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