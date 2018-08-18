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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4989499049914992

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:16

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?


Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.

  Вкладчик1234 написав:Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить


А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.

  Вкладчик1234 написав:Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?


Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...

А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...

Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:42

  PS4 написав:Как думаете, хороший ЖК?
Надо брать?
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Тебя Юрий бросил и ушел к другому? Не стоит изза этого канал с оскорблениями создавать. Найдешь себе багатенького папика другого.
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:29

  PS4 написав:Как думаете, хороший ЖК?
Надо брать?
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ

ЖК Паровозник или Депо2?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:32

  flyman написав:Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.

Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:40

Я вже підсів на цього автора/психолога))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 20:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?
Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить

Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?

Ну от, лише потрібно дочекатись падіння в ноль і підібрати гарні об'єкти на дні :D

Але ті, в кого більше бабла і краще січе ситуацію(кінконгівець? ) швидше заберуть ті об'єкти, поки простий пересічний початківець-інвестор Долярчик побачить, що вже #надабрать! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:12

  change_pm написав:
  flyman написав:Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.

Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...

Тобі не зрозуміти... Давай перепост фотки анекса кухнного із 'смішними камєнтами'
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flyman
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  #<1 ... 4989499049914992
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