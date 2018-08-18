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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 09 сер, 2020 19:16
zРадио написав: Вкладчик1234 написав:
В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?
Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.
Вкладчик1234 написав:
Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить
А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.
Вкладчик1234 написав:
Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?
Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...
А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.
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flyman
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Додано: Нед 09 сер, 2020 19:42
Тебя Юрий бросил и ушел к другому? Не стоит изза этого канал с оскорблениями создавать. Найдешь себе багатенького папика другого.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 20:29
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Додано: Нед 09 сер, 2020 20:32
flyman написав:
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему
.
Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...
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change_pm
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Додано: Нед 09 сер, 2020 20:40
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 09 сер, 2020 20:51
Вкладчик1234 написав:
В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?
Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить
Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?
Ну от, лише потрібно дочекатись падіння в ноль і підібрати гарні об'єкти на дні
Але ті, в кого більше бабла і краще січе ситуацію(кінконгівець? ) швидше заберуть ті об'єкти, поки простий пересічний початківець-інвестор Долярчик побачить, що вже #надабрать!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:12
change_pm написав: flyman написав:
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему
.
Зачім почне? Коли почне? Такі проблеми в економиці, що непанятна що чекати...
Тобі не зрозуміти... Давай перепост фотки анекса кухнного із 'смішними камєнтами'
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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2
Додано: Нед 09 сер, 2020 21:37
Выборы в Белоруссии: Лукашенко набирает 89%
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PS4
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:06
PS4 написав:
Выборы в Белоруссии: Лукашенко набирает 89%
Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!
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Понаехал
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:09
Понаехал написав: PS4 написав:
Выборы в Белоруссии: Лукашенко набирает 89%
Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!
Дурак он. Нарисовал бы себе 60%, глядишь бы поверили. А так,будет как с обнуленным, всерьез не воспринимается.
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Hotab
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