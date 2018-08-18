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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4991499249934994>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:11

  Hotab написав:Дурак он. Нарисовал бы себе 60%, глядишь бы поверили. А так,будет как с обнуленным, всерьез не воспринимается.

Все сделал правильно! Победа должна быть убедительной. Грамотный лидер независимого государства с многовекторной политикой.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:16

  Понаехал написав:Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!


Этот замечательный президент сдасть свою замечательную страну в русский свинарник и превратит бульбашей в рабов русского свинства. :?
Если они срочно не вспомнят свой партизанский опыт. :!:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:16

  Понаехал написав:
  Hotab написав:Дурак он. Нарисовал бы себе 60%, глядишь бы поверили. А так,будет как с обнуленным, всерьез не воспринимается.

Все сделал правильно! Победа должна быть убедительной. Грамотный лидер независимого государства с многовекторной политикой.

Уже начинают их "демократизировать" с belarus lives matter
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:21

  Вкладчик1234 написав:Уже начинают их "демократизировать" с belarus lives matter

Идиоты. Я надеюсь Бацька пи** впишет этим де***
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:22

  Вкладчик1234 написав:Уже начинают их "демократизировать" с belarus lives matter


Тсссс. Если кое-кто, сами знаете кто, узнает, что "bela" = "white", белорусам несдобровать... это ж расизм прямо в названии народа и страны :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:26

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Уже начинают их "демократизировать" с belarus lives matter


Тсссс. Если кое-кто, сами знаете кто, узнает, что "bela" = "white", белорусам не сдобровать... это ж расизм прямо в названии народа и страны :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

У меня сегодня в городе было 4 митинга параллельно и все ок:
1) BLM
2) Бульбаши против Лукашенко
3) Учителя против открытия школ
4) Родители за открытие школ
Все в одном месте под Капитолием. Все мирно
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:30

  Понаехал написав:Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!

Да, только родственники в РБ почти все ищут польские корни и либо сами выезжают либо детей пристраивают в Польшу...
fasser
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:31

  Понаехал написав:
  Hotab написав:Дурак он. Нарисовал бы себе 60%, глядишь бы поверили. А так,будет как с обнуленным, всерьез не воспринимается.

Все сделал правильно! Победа должна быть убедительной. Грамотный лидер независимого государства с многовекторной политикой.

Многовекторной политикой :mrgreen: :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:33

  fasser написав:Да, только родственники в РБ почти все ищут польские корни и либо сами выезжают либо детей пристраивают в Польшу...

Это у них рациональная забава. Думают, что где-то лучше. Не понимают, что вкалывать надо везде. Мои родственники 4ю квартиру покупают в Минске за 7 лет и очень довольны
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:33

  fasser написав:
  Понаехал написав:Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!

Да, только родственники в РБ почти все ищут польские корни и либо сами выезжают либо детей пристраивают в Польшу...


А у нас то по-другому :mrgreen:
zРадио
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