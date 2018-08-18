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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:11
Hotab написав:
Дурак он. Нарисовал бы себе 60%, глядишь бы поверили. А так,будет как с обнуленным, всерьез не воспринимается.
Все сделал правильно! Победа должна быть убедительной. Грамотный лидер независимого государства с многовекторной политикой.
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Понаехал
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:16
Понаехал написав:
Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!
Этот замечательный президент сдасть свою замечательную страну в русский свинарник и превратит бульбашей в рабов русского свинства.
Если они срочно не вспомнят свой партизанский опыт.
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Libo
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:16
Понаехал написав: Hotab написав:
Дурак он. Нарисовал бы себе 60%, глядишь бы поверили. А так,будет как с обнуленным, всерьез не воспринимается.
Все сделал правильно! Победа должна быть убедительной. Грамотный лидер независимого государства с многовекторной политикой.
Уже начинают их "демократизировать" с belarus lives matter
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:21
Вкладчик1234 написав:
Уже начинают их "демократизировать" с belarus lives matter
Идиоты. Я надеюсь Бацька пи** впишет этим де***
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:26
У меня сегодня в городе было 4 митинга параллельно и все ок:
1) BLM
2) Бульбаши против Лукашенко
3) Учителя против открытия школ
4) Родители за открытие школ
Все в одном месте под Капитолием. Все мирно
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:30
Понаехал написав:
Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!
Да, только родственники в РБ почти все ищут польские корни и либо сами выезжают либо детей пристраивают в Польшу...
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fasser
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:33
fasser написав:
Да, только родственники в РБ почти все ищут польские корни и либо сами выезжают либо детей пристраивают в Польшу...
Это у них рациональная забава. Думают, что где-то лучше. Не понимают, что вкалывать надо везде. Мои родственники 4ю квартиру покупают в Минске за 7 лет и очень довольны
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:33
fasser написав: Понаехал написав:
Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!
Да, только родственники в РБ почти все ищут польские корни и либо сами выезжают либо детей пристраивают в Польшу...
А у нас то по-другому
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