Додано: Нед 09 сер, 2020 22:43

airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав: Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки. Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки.



Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал! Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!

Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем. Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем.



Вася - олигарх? или олигархик? Вася - олигарх? или олигархик?

