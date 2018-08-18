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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 сер, 2020 22:34
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Понаехал
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:36
Понаехал написав: fasser написав:
Да, только родственники в РБ почти все ищут польские корни и либо сами выезжают либо детей пристраивают в Польшу...
Это у них рациональная забава. Думают, что где-то лучше. Не понимают, что вкалывать надо везде. Мои родственники 4ю квартиру покупают в Минске за 7 лет и очень довольны
Этот процесс идет давно. Все, кто уехал в Польшу - все довольны и с недвигой и т.п. Домой на "чистенько и ровные дороги" практически не ездят.
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fasser
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:38
fasser написав:
Этот процесс идет давно. Все, кто уехал в Польшу - все довольны и с недвигой и т.п. Домой на "чистенько и ровные дороги" практически не ездят.
Он идёт везде. Моя семья тоже могла подучить карту поляка по мой жене, но нам это нахрен ненадо. Нормальный состоятельный человек в Польшу не поедет. Это отрада для гастарбайтеров.
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Понаехал
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:43
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки.
Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!
Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем.
Вася - олигарх? или олигархик?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:45
Понаехал написав: fasser написав:
Этот процесс идет давно. Все, кто уехал в Польшу - все довольны и с недвигой и т.п. Домой на "чистенько и ровные дороги" практически не ездят.
Он идёт везде. Моя семья тоже могла подучить карту поляка по мой жене, но нам это нахрен ненадо. Нормальный состоятельный человек в Польшу не поедет. Это отрада для гастарбайтеров.
Я понимаю шо вы фанат РБ, но из тех кого знаю там, выезжают разные по картам поляка, и не очень богатые из райцентров и также достаточно состоятельные из крупных городов. А, и кстати кроме Польши в том числе в Киев
)
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fasser
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Додано: Нед 09 сер, 2020 23:28
Понаехал написав: PS4 написав:
Выборы в Белоруссии: Лукашенко набирает 89%
Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!
Жаль, конечно, что всё завязано на одного человека. Нужна сменяемость и конкуренция. Но не ценой манкуртизации и смены самоидентичности. А так, лучше Батька, чем какие-нибудь вурдалаки-нацики или соросята на самокатах, которым можно доверить разве что вынести мусорное ведро, и то, ведь, не донесут. Живе Беларусь!
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artlife
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Додано: Нед 09 сер, 2020 23:36
[*]
artlife написав:
Жаль, конечно, что всё завязано на одного человека. Нужна сменяемость и конкуренция. Но не ценой манкуртизации и смены самоидентичности. А так, лучше Батька, чем какие-нибудь вурдалаки-нацики или соросята на самокатах, которым можно доверить разве что вынести мусорное ведро, и то, ведь, не донесут. Живе Беларусь!
У РБ есть одна специфика... В РФ правит ворье... в Украине- сами знаете кто. А вот в РБ у власти зацепилась номенклатура партийная и не дала разграбить страну. Развития, конечно мало... но страна не разворована. Надеюсь что так и останется. А кто хочет смены власти - ждёт Колю
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Понаехал
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Додано: Нед 09 сер, 2020 23:38
Libo написав: Понаехал написав:
Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!
Этот замечательный президент сдасть свою замечательную страну в русский свинарник и превратит бульбашей в рабов русского свинства.
Если они срочно не вспомнят свой партизанский опыт.
О тебя, шкура, партизаны бы даже не марали свои руки, а отправили бы лизать сапоги твоим законным хозяевам , которые бы тебя при отступлении и прикончили, потому, что такой мусор не нужен никому.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 23:40
Понаехал написав:
[*]
artlife написав:
Жаль, конечно, что всё завязано на одного человека. Нужна сменяемость и конкуренция. Но не ценой манкуртизации и смены самоидентичности. А так, лучше Батька, чем какие-нибудь вурдалаки-нацики или соросята на самокатах, которым можно доверить разве что вынести мусорное ведро, и то, ведь, не донесут. Живе Беларусь!
У РБ есть одна специфика... В РФ правит ворье... в Украине- сами знаете кто. А вот в РБ у власти зацепилась номенклатура партийная и не дала разграбить страну. Развития, конечно мало... но страна не разворована. Надеюсь что так и останется. А кто хочет смены власти - ждёт Колю
Главное, что у белорусов душа пока жива и совесть чиста. Всё остальное приложится.
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artlife
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