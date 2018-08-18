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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4992499349944995>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:34

  hume написав:Многовекторной политикой :mrgreen: :mrgreen:

Вообще то да
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:35

  zРадио написав:
А у нас то по-другому :mrgreen:

У моей жены они есть, но нахрен нужна эта Польша и карта поляка? Это отрада для людей, которые не смогли сами построить свою жизнь.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:36

  Понаехал написав:
  fasser написав:Да, только родственники в РБ почти все ищут польские корни и либо сами выезжают либо детей пристраивают в Польшу...

Это у них рациональная забава. Думают, что где-то лучше. Не понимают, что вкалывать надо везде. Мои родственники 4ю квартиру покупают в Минске за 7 лет и очень довольны

Этот процесс идет давно. Все, кто уехал в Польшу - все довольны и с недвигой и т.п. Домой на "чистенько и ровные дороги" практически не ездят.
fasser
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:38

  fasser написав:Этот процесс идет давно. Все, кто уехал в Польшу - все довольны и с недвигой и т.п. Домой на "чистенько и ровные дороги" практически не ездят.

Он идёт везде. Моя семья тоже могла подучить карту поляка по мой жене, но нам это нахрен ненадо. Нормальный состоятельный человек в Польшу не поедет. Это отрада для гастарбайтеров.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:43

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Зрада, "астанавись"! Ты сейчас наберешь плюсов от МВФофобов и прочих антиглобалистов, но окончательно уничтожишь свою репутацию в глазах адекватных читателей ветки.


Ты ударился? Или Николайчука решил таким незатейливым переводом стрелок выгородить? Все сказанное бьет по украинским коррупционерам, а не ЕБРР, и уж тем более не по МВФ, о котором я слова плохого никогда не сказал!

Ты несешь бред про "все кредиты олигархам гарантированные". ЕБРР и прочие ВООБЩЕ не кредитуют олигархов. От слова совсем.


Вася - олигарх? или олигархик?
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:45

  Понаехал написав:
  fasser написав:Этот процесс идет давно. Все, кто уехал в Польшу - все довольны и с недвигой и т.п. Домой на "чистенько и ровные дороги" практически не ездят.

Он идёт везде. Моя семья тоже могла подучить карту поляка по мой жене, но нам это нахрен ненадо. Нормальный состоятельный человек в Польшу не поедет. Это отрада для гастарбайтеров.

Я понимаю шо вы фанат РБ, но из тех кого знаю там, выезжают разные по картам поляка, и не очень богатые из райцентров и также достаточно состоятельные из крупных городов. А, и кстати кроме Польши в том числе в Киев :))
fasser
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:28

  Понаехал написав:
  PS4 написав:Выборы в Белоруссии: Лукашенко набирает 89%

Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!


Жаль, конечно, что всё завязано на одного человека. Нужна сменяемость и конкуренция. Но не ценой манкуртизации и смены самоидентичности. А так, лучше Батька, чем какие-нибудь вурдалаки-нацики или соросята на самокатах, которым можно доверить разве что вынести мусорное ведро, и то, ведь, не донесут. :D

Живе Беларусь!
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:36

[*]
  artlife написав:Жаль, конечно, что всё завязано на одного человека. Нужна сменяемость и конкуренция. Но не ценой манкуртизации и смены самоидентичности. А так, лучше Батька, чем какие-нибудь вурдалаки-нацики или соросята на самокатах, которым можно доверить разве что вынести мусорное ведро, и то, ведь, не донесут. :D

Живе Беларусь!

У РБ есть одна специфика... В РФ правит ворье... в Украине- сами знаете кто. А вот в РБ у власти зацепилась номенклатура партийная и не дала разграбить страну. Развития, конечно мало... но страна не разворована. Надеюсь что так и останется. А кто хочет смены власти - ждёт Колю :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:38

  Libo написав:
  Понаехал написав:Как главный его фанат на данном форуме, я искренне рад этому. Я так люблю РБ, что летали туда рожать первого ребёнка. Замечательная страна, замечательный президент! Ура!


Этот замечательный президент сдасть свою замечательную страну в русский свинарник и превратит бульбашей в рабов русского свинства. :?
Если они срочно не вспомнят свой партизанский опыт. :!:



О тебя, шкура, партизаны бы даже не марали свои руки, а отправили бы лизать сапоги твоим законным хозяевам , которые бы тебя при отступлении и прикончили, потому, что такой мусор не нужен никому.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:40

  Понаехал написав:[*]
  artlife написав:Жаль, конечно, что всё завязано на одного человека. Нужна сменяемость и конкуренция. Но не ценой манкуртизации и смены самоидентичности. А так, лучше Батька, чем какие-нибудь вурдалаки-нацики или соросята на самокатах, которым можно доверить разве что вынести мусорное ведро, и то, ведь, не донесут. :D

Живе Беларусь!

У РБ есть одна специфика... В РФ правит ворье... в Украине- сами знаете кто. А вот в РБ у власти зацепилась номенклатура партийная и не дала разграбить страну. Развития, конечно мало... но страна не разворована. Надеюсь что так и останется. А кто хочет смены власти - ждёт Колю :)


Главное, что у белорусов душа пока жива и совесть чиста. Всё остальное приложится.
artlife
 
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