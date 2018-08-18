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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 сер, 2020 23:44
artlife написав:
Главное, что у белорусов душа пока жива и совесть чиста. Всё остальное приложится.
Я надеюсь, что страна обойдётся без гражданской войны и ввода внешних войск. Оппонентка Лукашенко уже провоцирует это, обещая прекратить все сообщение с РФ. Не самый умный поступок на данный момент.
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