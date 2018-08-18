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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49934994499549964997 ... 5000>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 23:44

  artlife написав:
Главное, что у белорусов душа пока жива и совесть чиста. Всё остальное приложится.

Я надеюсь, что страна обойдётся без гражданской войны и ввода внешних войск. Оппонентка Лукашенко уже провоцирует это, обещая прекратить все сообщение с РФ. Не самый умный поступок на данный момент.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:05

  Понаехал написав:
  zРадио написав:
А у нас то по-другому :mrgreen:

У моей жены они есть, но нахрен нужна эта Польша и карта поляка? Это отрада для людей, которые не смогли сами построить свою жизнь.

Забыли добавить в конце предложения - которые не смогли сами построить свою жизнь в США
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:17

  Natt написав:Забыли добавить в конце предложения - которые не смогли сами построить свою жизнь в США

Ехать в США было в основном не мое желание. Я выбирал между Германией и РФ, но жена настояла на США.... но жена умеет уговаривать. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:31

  Понаехал написав:
  Вкладчик1234 написав:Уже начинают их "демократизировать" с belarus lives matter

Идиоты. Я надеюсь Бацька пи** впишет этим де***


Что ж ты в штаты умчался, а не в Беларусь, ватноголовый?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:32

  trololo написав:
Что ж ты в штаты умчался, а не в Беларусь, ватноголовый?

Я не ватноголовый. Жена уговорила в США.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:32

Там где на участках ОМОНа нет, великий бульболидер набрал аж 13% гыгы
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:33

  Понаехал написав: Идиоты. Я надеюсь Бацька пи** впишет этим де***

А Вам события ничего не напоминают? Один батька уже попробовал вписать...
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:35

  Natt написав:
  Понаехал написав: Идиоты. Я надеюсь Бацька пи** впишет этим де***

А Вам события ничего не напоминают? Один батька уже попробовал вписать...

Лукашенко- не якубович. Там яйца есть. му*** получат по мозгам и все будет хорошо. Лукашенко лучший! Победа! Ура!
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Александр Лукашенко побеждает во всех районах Беларуси, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента - глава ЦИК

Ура! Я ж говорил! :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:38

Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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