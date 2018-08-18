Я надеюсь, что страна обойдётся без гражданской войны и ввода внешних войск. Оппонентка Лукашенко уже провоцирует это, обещая прекратить все сообщение с РФ. Не самый умный поступок на данный момент.
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Додано: Нед 09 сер, 2020 23:44
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:05
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:17
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:31
Что ж ты в штаты умчался, а не в Беларусь, ватноголовый?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:32
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:32
Там где на участках ОМОНа нет, великий бульболидер набрал аж 13% гыгы
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:33
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:35
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Александр Лукашенко побеждает во всех районах Беларуси, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента - глава ЦИК
Ура! Я ж говорил!
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:38
Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам
главное оружие рашистов - ложь
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