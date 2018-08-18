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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 сер, 2020 23:44
artlife написав:
Главное, что у белорусов душа пока жива и совесть чиста. Всё остальное приложится.
Я надеюсь, что страна обойдётся без гражданской войны и ввода внешних войск. Оппонентка Лукашенко уже провоцирует это, обещая прекратить все сообщение с РФ. Не самый умный поступок на данный момент.
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Понаехал
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:31
Понаехал написав: Вкладчик1234 написав:
Уже начинают их "демократизировать" с belarus lives matter
Идиоты. Я надеюсь Бацька пи** впишет этим де***
Что ж ты в штаты умчался, а не в Беларусь, ватноголовый?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:32
trololo написав:
Что ж ты в штаты умчался, а не в Беларусь, ватноголовый?
Я не ватноголовый. Жена уговорила в США.
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Понаехал
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:32
Там где на участках ОМОНа нет, великий бульболидер набрал аж 13% гыгы
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:33
Понаехал написав:
Идиоты. Я надеюсь Бацька пи** впишет этим де***
А Вам события ничего не напоминают? Один батька уже попробовал вписать...
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Natt
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:35
Natt написав: Понаехал написав:
Идиоты. Я надеюсь Бацька пи** впишет этим де***
А Вам события ничего не напоминают? Один батька уже попробовал вписать...
Лукашенко- не якубович. Там яйца есть. му*** получат по мозгам и все будет хорошо. Лукашенко лучший! Победа! Ура!
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Понаехал
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:36
Александр Лукашенко побеждает во всех районах Беларуси, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента - глава ЦИК
Ура! Я ж говорил!
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:38
Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам
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