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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49944995499649974998 ... 5000>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:42

  trololo написав:Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам

Вышли те, кто против. Мелкие 3-4%. А люди , голосующие за солидного лидера, не такие идиоты что б вылазить на улицу сейчас. Для этого есть ОМОН
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:45

  Понаехал написав:Александр Лукашенко побеждает во всех районах Беларуси, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента - глава ЦИК

Ура! Я ж говорил! :)


если кто-то не в курсе - то там сейчас весьма и весьма горячо.
сябры вывалили на улицу, инет отрубили, драчки с омоном, попытка зачистки улиц
Востаннє редагувалось baraka в Пон 10 сер, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:46

  Понаехал написав:
  trololo написав:Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам

Вышли те, кто против. Мелкие 3-4%. А люди , голосующие за солидного лидера, не такие идиоты что б вылазить на улицу сейчас. Для этого есть ОМОН


вы подтверждаете теорию Соловья ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:56

  Понаехал написав:
  trololo написав:Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам

Вышли те, кто против. Мелкие 3-4%. А люди , голосующие за солидного лидера, не такие идиоты что б вылазить на улицу сейчас. Для этого есть ОМОН


Шо ты несёшь, я ж тебе говорю, найди видео, где оглашают результаты по участкам в мелких городах, на которые мусоров не хватило. Там у таракана 10-15%. В Минске по идее и того меньше
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:57

  baraka написав:если кто-то не в курсе - то там сейчас весьма и весьма горячо.
сябры вывалили на улицу, инет отрубили, драчки с омоном, попытка зачистки улиц

Не одного убитого. 3 раненых. Все нормально. Несколько тысяч идиотов потестуют. Все как всегда. Мелочи
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:58

  trololo написав:
Шо ты несёшь, я ж тебе говорю, найди видео, где оглашают результаты по участкам в мелких городах, на которые мусоров не хватило. Там у таракана 10-15%. В Минске по идее и того меньше

Это все враньё проигравшей стороны. Лукашенко- победитель. Ура!
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 00:59

  baraka написав:
вы подтверждаете теорию Соловья ?

Это кто и что за теория?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:00

  PS4 написав:Потому что в ойропе такое стоит 20к за метр
Да и даже в сша, если рядом хорошая школа - недвигу будет стоить космос. Плохая школа - дом по цене стройматериалов


Наличие хорошей школы в США влияет конечно на на ценник, но не столь радикально. Я-бы сказал %% до 10 максимум, в зависимости от локации.
На самом деле, немного сложнее. Влияет не столько рейтинг школы, как контингент, формирующий учащихся и, как ни странно на первый взгляд, уровень налога на недвижимость - чем выше, тем дороже. Потому что школы содержатся на налоги с недвиги. Самые высокие - в Нью Джерси. И самые лучшие в США школы.
Ксати, знаю одну локацию в Вильямсбурге (северный Бруклин) - там цены космос, а элементэри скул 3/10, контингент школы обусловлен относящимися к этой школе социальными домами. Белых в школе 2%. 1 бедрум - от 4 куе в месяц.
И наоборот, Кони-Айленд (южный Бруклин), первая линия у океана, новый билдинг (позиционирует себя как лакшери), шикарный вид либо на Манхеттен либо на океан, бассейн на территории, подземный паркинг, элементэри скул 10/10, мидл скул 8/10. Просторная 1 бедрум с балконом (большая редкость для НЙ) - 2 куе в месяц. Еще и сдавалась через менеджмент, то есть без риелторских.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:01

Смешно когда авторитарные ушлепки вообще проводят выборы, чтоб как у белых людей все было. Типа карго культ. Назначил бы себя монархом и всех делов. Недовольных пострелять
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:02

  trololo написав:Смешно когда авторитарные ушлепки вообще проводят выборы, чтоб как у белых людей все было. Типа карго культ. Назначил бы себя монархом и всех делов. Недовольных пострелять

Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 10 сер, 2020 01:03, всього редагувалось 1 раз.
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