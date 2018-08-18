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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 00:42
trololo написав:
Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам
Вышли те, кто против. Мелкие 3-4%. А люди , голосующие за солидного лидера, не такие идиоты что б вылазить на улицу сейчас. Для этого есть ОМОН
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Понаехал
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:45
Понаехал написав:
Александр Лукашенко побеждает во всех районах Беларуси, которые отчитались о подсчете голосов на выборах президента - глава ЦИК
Ура! Я ж говорил!
если кто-то не в курсе - то там сейчас весьма и весьма горячо.
сябры вывалили на улицу, инет отрубили, драчки с омоном, попытка зачистки улиц
Востаннє редагувалось baraka
в Пон 10 сер, 2020 00:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:46
Понаехал написав: trololo написав:
Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам
Вышли те, кто против. Мелкие 3-4%. А люди , голосующие за солидного лидера, не такие идиоты что б вылазить на улицу сейчас. Для этого есть ОМОН
вы подтверждаете теорию Соловья ?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:56
Понаехал написав: trololo написав:
Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам
Вышли те, кто против. Мелкие 3-4%. А люди , голосующие за солидного лидера, не такие идиоты что б вылазить на улицу сейчас. Для этого есть ОМОН
Шо ты несёшь, я ж тебе говорю, найди видео, где оглашают результаты по участкам в мелких городах, на которые мусоров не хватило. Там у таракана 10-15%. В Минске по идее и того меньше
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:57
baraka написав:
если кто-то не в курсе - то там сейчас весьма и весьма горячо.
сябры вывалили на улицу, инет отрубили, драчки с омоном, попытка зачистки улиц
Не одного убитого. 3 раненых. Все нормально. Несколько тысяч идиотов потестуют. Все как всегда. Мелочи
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:58
trololo написав:
Шо ты несёшь, я ж тебе говорю, найди видео, где оглашают результаты по участкам в мелких городах, на которые мусоров не хватило. Там у таракана 10-15%. В Минске по идее и того меньше
Это все враньё проигравшей стороны. Лукашенко- победитель. Ура!
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Додано: Пон 10 сер, 2020 00:59
baraka написав:
вы подтверждаете теорию Соловья ?
Это кто и что за теория?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:00
PS4 написав:
Потому что в ойропе такое стоит 20к за метр
Да и даже в сша, если рядом хорошая школа - недвигу будет стоить космос. Плохая школа - дом по цене стройматериалов
Наличие хорошей школы в США влияет конечно на на ценник, но не столь радикально. Я-бы сказал %% до 10 максимум, в зависимости от локации.
На самом деле, немного сложнее. Влияет не столько рейтинг школы, как контингент, формирующий учащихся и, как ни странно на первый взгляд, уровень налога на недвижимость - чем выше, тем дороже. Потому что школы содержатся на налоги с недвиги. Самые высокие - в Нью Джерси. И самые лучшие в США школы.
Ксати, знаю одну локацию в Вильямсбурге (северный Бруклин) - там цены космос, а элементэри скул 3/10, контингент школы обусловлен относящимися к этой школе социальными домами. Белых в школе 2%. 1 бедрум - от 4 куе в месяц.
И наоборот, Кони-Айленд (южный Бруклин), первая линия у океана, новый билдинг (позиционирует себя как лакшери), шикарный вид либо на Манхеттен либо на океан, бассейн на территории, подземный паркинг, элементэри скул 10/10, мидл скул 8/10. Просторная 1 бедрум с балконом (большая редкость для НЙ) - 2 куе в месяц. Еще и сдавалась через менеджмент, то есть без риелторских.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:01
Смешно когда авторитарные ушлепки вообще проводят выборы, чтоб как у белых людей все было. Типа карго культ. Назначил бы себя монархом и всех делов. Недовольных пострелять
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:02
trololo написав:
Смешно когда авторитарные ушлепки вообще проводят выборы, чтоб как у белых людей все было. Типа карго культ. Назначил бы себя монархом и всех делов. Недовольных пострелять
Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись
Востаннє редагувалось Понаехал
в Пон 10 сер, 2020 01:03, всього редагувалось 1 раз.
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