Додано: Пон 10 сер, 2020 01:00

PS4 написав: Потому что в ойропе такое стоит 20к за метр

Да и даже в сша, если рядом хорошая школа - недвигу будет стоить космос. Плохая школа - дом по цене стройматериалов Потому что в ойропе такое стоит 20к за метрДа и даже в сша, если рядом хорошая школа - недвигу будет стоить космос. Плохая школа - дом по цене стройматериалов

Наличие хорошей школы в США влияет конечно на на ценник, но не столь радикально. Я-бы сказал %% до 10 максимум, в зависимости от локации.На самом деле, немного сложнее. Влияет не столько рейтинг школы, как контингент, формирующий учащихся и, как ни странно на первый взгляд, уровень налога на недвижимость - чем выше, тем дороже. Потому что школы содержатся на налоги с недвиги. Самые высокие - в Нью Джерси. И самые лучшие в США школы.Ксати, знаю одну локацию в Вильямсбурге (северный Бруклин) - там цены космос, а элементэри скул 3/10, контингент школы обусловлен относящимися к этой школе социальными домами. Белых в школе 2%. 1 бедрум - от 4 куе в месяц.И наоборот, Кони-Айленд (южный Бруклин), первая линия у океана, новый билдинг (позиционирует себя как лакшери), шикарный вид либо на Манхеттен либо на океан, бассейн на территории, подземный паркинг, элементэри скул 10/10, мидл скул 8/10. Просторная 1 бедрум с балконом (большая редкость для НЙ) - 2 куе в месяц. Еще и сдавалась через менеджмент, то есть без риелторских.