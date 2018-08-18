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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:03
trololo написав:
Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам
Я бы другой вопрос задал: почему Понаех не эмигрировал в Беларусь, под крыло к своему любимому лидеру.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:03
Понаехал написав:
Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись
Да, в 1994 году именно так и было.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:08
Понаехал написав: trololo написав:
Смешно когда авторитарные ушлепки вообще проводят выборы, чтоб как у белых людей все было. Типа карго культ. Назначил бы себя монархом и всех делов. Недовольных пострелять
Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись
Демократические выборы это проект ЦРУ! Истинного лидера даёт только Бог!
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:12
airmax78 написав: trololo написав:
Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам
Я бы другой вопрос задал: почему Понаех не эмигрировал в Беларусь, под крыло к своему любимому лидеру.
Я на этот вопрос отвечал неоднократно. Жена захотела в США.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:13
ПЦ, конечно, Понаех упоротый оказался. Все-таки годы алкоголизма не прошли бесследно.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:13
Natt написав: Понаехал написав:
Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись
Да, в 1994 году именно так и было.
И сейчас так. Даже послами вновь обменялись перед выборами. Учите матчасть
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:14
Захар с семейным советом вспомнился, его тоже в хер не ставили
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:15
airmax78 написав:
ПЦ, конечно, Понаех упоротый оказался. Все-таки годы алкоголизма не прошли бесследно.
Я радуюсь за братский белорусский народ. Очень рад, что у них впереди 5 лет процветания с сильным лидером.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:16
trololo написав:
Захар с семейным советом вспомнился, его тоже в хер не ставили
Ну есть момент... нам не светил быстрый ВНЖ в РБ. Страна для избранных. Славянская Швейцария... а в США ВНЖ получить быстро и просто. Это был основной фактор
Востаннє редагувалось Понаехал
в Пон 10 сер, 2020 01:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:17
Понаех , объясни вообще зачем Беларуси выборы как таковые? Мне кажестя, они только отбирают легитимности у колхозника, рейдернувшего целую страну, а не прибавляют таковой. Это чтобы на Европу быть похожими?
главное оружие рашистов - ложь
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