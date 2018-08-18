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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 499549964997499849995000>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:03

  trololo написав:Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам

Я бы другой вопрос задал: почему Понаех не эмигрировал в Беларусь, под крыло к своему любимому лидеру.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:03

  Понаехал написав:Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись

Да, в 1994 году именно так и было.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:08

  Понаехал написав:
  trololo написав:Смешно когда авторитарные ушлепки вообще проводят выборы, чтоб как у белых людей все было. Типа карго культ. Назначил бы себя монархом и всех делов. Недовольных пострелять

Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись


Демократические выборы это проект ЦРУ! Истинного лидера даёт только Бог!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:12

  airmax78 написав:
  trololo написав:Если он такой классный, чего бульбаши за него не голосуют? Усатый недогитлер перепутал целу
страну с прихватизированным колхозом. Держится только на силе и оперативном прикапывании недовольных по лесам

Я бы другой вопрос задал: почему Понаех не эмигрировал в Беларусь, под крыло к своему любимому лидеру.

Я на этот вопрос отвечал неоднократно. Жена захотела в США.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ПЦ, конечно, Понаех упоротый оказался. Все-таки годы алкоголизма не прошли бесследно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:13

  Natt написав:
  Понаехал написав:Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись

Да, в 1994 году именно так и было.

И сейчас так. Даже послами вновь обменялись перед выборами. Учите матчасть
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:14

Захар с семейным советом вспомнился, его тоже в хер не ставили
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:15

  airmax78 написав:ПЦ, конечно, Понаех упоротый оказался. Все-таки годы алкоголизма не прошли бесследно.

Я радуюсь за братский белорусский народ. Очень рад, что у них впереди 5 лет процветания с сильным лидером.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:16

  trololo написав:Захар с семейным советом вспомнился, его тоже в хер не ставили

Ну есть момент... нам не светил быстрый ВНЖ в РБ. Страна для избранных. Славянская Швейцария... а в США ВНЖ получить быстро и просто. Это был основной фактор
Востаннє редагувалось Понаехал в Пон 10 сер, 2020 01:17, всього редагувалось 1 раз.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:17

Понаех , объясни вообще зачем Беларуси выборы как таковые? Мне кажестя, они только отбирают легитимности у колхозника, рейдернувшего целую страну, а не прибавляют таковой. Это чтобы на Европу быть похожими?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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