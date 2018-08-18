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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 49964997499849995000>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:18

  trololo написав:Понаех , объясни вообще зачем Беларуси выборы как таковые? Мне кажестя, они только отбирают легитимности у колхозника, рейдернувшего целую страну, а не прибавляют таковой. Это чтобы на Европу быть похожими?

Выборы нужны по конституции. Конституция- основной закон.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:18

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:ПЦ, конечно, Понаех упоротый оказался. Все-таки годы алкоголизма не прошли бесследно.

Я радуюсь за братский белорусский народ. Очень рад, что у них впереди 5 лет процветания с сильным лидером.

Не успел закончить радоваться за братский московский народ, у которого впереди 20 лет процветания с сильным лидером, а тут новый праздник. Печень смотри не посади.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:19

  airmax78 написав:Не успел закончить радоваться за братский московский народ, у которого впереди 20 лет процветания с сильным лидером, а тут новый праздник. Печень смотри не посади.

Мимо. Мне Путин не нравится. За русский братский народ я печалься :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:20

  Понаехал написав:Нормальный состоятельный человек в Польшу не поедет. Это отрада для гастарбайтеров.

Это да. В Польше ипотеку по наследству не передают.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:20

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:ПЦ, конечно, Понаех упоротый оказался. Все-таки годы алкоголизма не прошли бесследно.

Я радуюсь за братский белорусский народ. Очень рад, что у них впереди 5 лет процветания с сильным лидером.

30 лет цветут уже и мощными темпами развиваются, а средняя зп за пятихатку так и не перевалила. Попередныки мешали что ли?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:21

  Понаехал написав:
  Natt написав:
  Понаехал написав:Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись

Да, в 1994 году именно так и было.

И сейчас так. Даже послами вновь обменялись перед выборами. Учите матчасть

В Ростове, как передают, видимость сейчас хорошая.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:22

  Понаехал написав:
  trololo написав:Понаех , объясни вообще зачем Беларуси выборы как таковые? Мне кажестя, они только отбирают легитимности у колхозника, рейдернувшего целую страну, а не прибавляют таковой. Это чтобы на Европу быть похожими?

Выборы нужны по конституции. Конституция- основной закон.


Мне кажется это либеральный пережиток прошлого и деревянный самолёт, как в карго культе. Выглядит похоже, но пользы никакой.

Да и закапывание опортунистов по лесам надо бы легализовать.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:24

  Natt написав:В Ростове, как передают, видимость сейчас хорошая.

Есть момент... Лукашенко Путину дорогу перешёл. Ему Ростов закрыт. Армия РБсейчас стянута к границе с РФ.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:26

  Gastarbaiter написав:
  Понаехал написав:Нормальный состоятельный человек в Польшу не поедет. Это отрада для гастарбайтеров.

Это да. В Польше ипотеку по наследству не передают.

Польша- места собирателя клубники и разнорабочего. Образованному человеку там делать нечего.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:27

  trololo написав:Мне кажется это либеральный пережиток прошлого и деревянный самолёт, как в карго культе. Выглядит похоже, но пользы никакой.

Да и закапывание опортунистов по лесам надо бы легализовать.

Может у вас и так. Лукашенко- демократически избранный президент. Должен остановить бунт, который проигравшая оппозиция попытается превратить в кровавое месиво. Чем быстрее разгонит- тем больше жизней спасёт.
Понаехал
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