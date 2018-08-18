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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:18
trololo написав:
Понаех , объясни вообще зачем Беларуси выборы как таковые? Мне кажестя, они только отбирают легитимности у колхозника, рейдернувшего целую страну, а не прибавляют таковой. Это чтобы на Европу быть похожими?
Выборы нужны по конституции. Конституция- основной закон.
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Понаехал
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:18
Понаехал написав: airmax78 написав:
ПЦ, конечно, Понаех упоротый оказался. Все-таки годы алкоголизма не прошли бесследно.
Я радуюсь за братский белорусский народ. Очень рад, что у них впереди 5 лет процветания с сильным лидером.
Не успел закончить радоваться за братский московский народ, у которого впереди 20 лет процветания с сильным лидером, а тут новый праздник. Печень смотри не посади.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:20
Понаехал написав:
Нормальный состоятельный человек в Польшу не поедет. Это отрада для гастарбайтеров.
Это да. В Польше ипотеку по наследству не передают.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:20
Понаехал написав: airmax78 написав:
ПЦ, конечно, Понаех упоротый оказался. Все-таки годы алкоголизма не прошли бесследно.
Я радуюсь за братский белорусский народ. Очень рад, что у них впереди 5 лет процветания с сильным лидером.
30 лет цветут уже и мощными темпами развиваются, а средняя зп за пятихатку так и не перевалила. Попередныки мешали что ли?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:21
Понаехал написав: Natt написав: Понаехал написав:
Лукашенко- демократически избранный президент.
Его даже Обама поддержал. Обломись
Да, в 1994 году именно так и было.
И сейчас так. Даже послами вновь обменялись перед выборами. Учите матчасть
В Ростове, как передают, видимость сейчас хорошая.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:22
Понаехал написав: trololo написав:
Понаех , объясни вообще зачем Беларуси выборы как таковые? Мне кажестя, они только отбирают легитимности у колхозника, рейдернувшего целую страну, а не прибавляют таковой. Это чтобы на Европу быть похожими?
Выборы нужны по конституции. Конституция- основной закон.
Мне кажется это либеральный пережиток прошлого и деревянный самолёт, как в карго культе. Выглядит похоже, но пользы никакой.
Да и закапывание опортунистов по лесам надо бы легализовать.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:24
Natt написав:
В Ростове, как передают, видимость сейчас хорошая.
Есть момент... Лукашенко Путину дорогу перешёл. Ему Ростов закрыт. Армия РБсейчас стянута к границе с РФ.
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Понаехал
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:26
Gastarbaiter написав: Понаехал написав:
Нормальный состоятельный человек в Польшу не поедет. Это отрада для гастарбайтеров.
Это да. В Польше ипотеку по наследству не передают.
Польша- места собирателя клубники и разнорабочего. Образованному человеку там делать нечего.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:27
trololo написав:
Мне кажется это либеральный пережиток прошлого и деревянный самолёт, как в карго культе. Выглядит похоже, но пользы никакой.
Да и закапывание опортунистов по лесам надо бы легализовать.
Может у вас и так. Лукашенко- демократически избранный президент. Должен остановить бунт, который проигравшая оппозиция попытается превратить в кровавое месиво. Чем быстрее разгонит- тем больше жизней спасёт.
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