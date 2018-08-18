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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4997499849995000>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:28

  Понаехал написав:
  Gastarbaiter написав:Это да. В Польше ипотеку по наследству не передают.

Польша- места собирателя клубники и разнорабочего. Образованному человеку там делать нечего.

А что нужно делать образованному человеку? Строить космические корабли и разрабатывать новые айфоны?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 10 сер, 2020 01:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:30

  Понаехал написав:
  Natt написав:В Ростове, как передают, видимость сейчас хорошая.

Есть момент... Лукашенко Путину дорогу перешёл. Ему Ростов закрыт. Армия РБсейчас стянута к границе с РФ.


Чем перешёл? Очередными попрошайчествами? Бред это. Пуйло будет держаться за усы до последнего. Про армию смешно
Востаннє редагувалось trololo в Пон 10 сер, 2020 01:30, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:30

  Gastarbaiter написав:А что нужно делать образованному человеку?

Пространство и перспективы для развития и творчества. Вот к примеру РБ создало EPAM и WG. 2 огромных монстра IT индустрии. EPAM ведёт экспансию на рынки Индии сейчас. А что создала Польша? Нечего. Оттуда даже Флай свалил ибо брезгует
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:32

Флая выписдили пинком под зад бо зело рукожопный
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:32

  trololo написав:Чем перешёл? Очередными попрошайчествами? Бред это. Пуйло будет держаться за усы до последнего. Про армию смешно

Армия РБ готова защитить свою страну от Украинского сценария в Крыму. Поганых пропутинских и пропольских отрыжек раздавит ОМОН. Белорусы смогут и дальше жить спокойно
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:35

  Понаехал написав:
  Gastarbaiter написав:А что нужно делать образованному человеку?

Пространство и перспективы для развития и творчества. Вот к примеру РБ создало EPAM и WG. 2 огромных монстра IT индустрии. EPAM ведёт экспансию на рынки Индии сейчас. А что создала Польша? Нечего. Оттуда даже Флай свалил ибо брезгует

Про CD Project с капитализацией >10 миллиардов $ вы не слышали?
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:36

  Понаехал написав:
  trololo написав:Чем перешёл? Очередными попрошайчествами? Бред это. Пуйло будет держаться за усы до последнего. Про армию смешно

Армия РБ готова защитить свою страну от Украинского сценария в Крыму. Поганых пропутинских и пропольских отрыжек раздавит ОМОН. Белорусы смогут и дальше жить спокойно


Ты бы хотел чтобы протестующих побольше уложили , правда? Чем больше трупов тем больше спокойности и стабильности, однозначно. Это неправильные белорусы , чего их жалеть. Один лука стоит миллиона таких я считаю. Величайший лидер! Вывел Беларусь в лидеры во всем, да и танчики лучше ведьмака по-любому.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:40

  trololo написав:[

Ты бы хотел чтобы протестующих побольше уложили , правда? Чем больше трупов тем больше спокойности и стабильности, однозначно.

Я бы хотел что б не один мирный протестующий не пострадал и каждый из них получил все, на что имеет право по конституции. А вот боевики должны быть выловлены, задержаны и обработаны компетентными органами. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:45

  Понаехал написав:
  trololo написав:[

Ты бы хотел чтобы протестующих побольше уложили , правда? Чем больше трупов тем больше спокойности и стабильности, однозначно.

Я бы хотел что б не один мирный протестующий не пострадал и каждый из них получил все, на что имеет право по конституции. А вот боевики должны быть выловлены, задержаны и обработаны компетентными органами. :)


А право на выборы? Ну так чтобы подсчет нормальный, кандидатов не закрывали и все такое..ну тоесть б нормальные выборы, а не убогая показуха. Не? Вот Обама снял бы Трампа с выборов, а недовольных бы в морду. Четко было бы, по беларусски.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:48

  trololo написав:А право на выборы? Ну так чтобы подсчет нормальный, кандидатов не закрывали и все такое..ну тоесть б нормальные выборы, а не убогая показуха. Не?

На одного честного кандидата не было снято. Народ реализовал право на выбор и выбрал Сашу. Что тут непонятно? Ну а радикальное меньшинтсво не хочет признать выбор мирного большинства и выпендривается
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