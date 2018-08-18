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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:28
Понаехал написав: Gastarbaiter написав:
Это да. В Польше ипотеку по наследству не передают.
Польша- места собирателя клубники и разнорабочего. Образованному человеку там делать нечего.
А что нужно делать образованному человеку? Строить космические корабли и разрабатывать новые айфоны?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter
в Пон 10 сер, 2020 01:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:30
Понаехал написав: Natt написав:
В Ростове, как передают, видимость сейчас хорошая.
Есть момент... Лукашенко Путину дорогу перешёл. Ему Ростов закрыт. Армия РБсейчас стянута к границе с РФ.
Чем перешёл? Очередными попрошайчествами? Бред это. Пуйло будет держаться за усы до последнего. Про армию смешно
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 10 сер, 2020 01:30, всього редагувалось 1 раз.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:30
Gastarbaiter написав:
А что нужно делать образованному человеку?
Пространство и перспективы для развития и творчества. Вот к примеру РБ создало EPAM и WG. 2 огромных монстра IT индустрии. EPAM ведёт экспансию на рынки Индии сейчас. А что создала Польша? Нечего. Оттуда даже Флай свалил ибо брезгует
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:32
Флая выписдили пинком под зад бо зело рукожопный
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:32
trololo написав:
Чем перешёл? Очередными попрошайчествами? Бред это. Пуйло будет держаться за усы до последнего. Про армию смешно
Армия РБ готова защитить свою страну от Украинского сценария в Крыму. Поганых пропутинских и пропольских отрыжек раздавит ОМОН. Белорусы смогут и дальше жить спокойно
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:35
Понаехал написав: Gastarbaiter написав:
А что нужно делать образованному человеку?
Пространство и перспективы для развития и творчества. Вот к примеру РБ создало EPAM и WG. 2 огромных монстра IT индустрии. EPAM ведёт экспансию на рынки Индии сейчас. А что создала Польша? Нечего. Оттуда даже Флай свалил ибо брезгует
Про CD Project с капитализацией >10 миллиардов $ вы не слышали?
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:36
Понаехал написав: trololo написав:
Чем перешёл? Очередными попрошайчествами? Бред это. Пуйло будет держаться за усы до последнего. Про армию смешно
Армия РБ готова защитить свою страну от Украинского сценария в Крыму. Поганых пропутинских и пропольских отрыжек раздавит ОМОН. Белорусы смогут и дальше жить спокойно
Ты бы хотел чтобы протестующих побольше уложили , правда? Чем больше трупов тем больше спокойности и стабильности, однозначно. Это неправильные белорусы , чего их жалеть. Один лука стоит миллиона таких я считаю. Величайший лидер! Вывел Беларусь в лидеры во всем, да и танчики лучше ведьмака по-любому.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:40
trololo написав:
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Ты бы хотел чтобы протестующих побольше уложили , правда? Чем больше трупов тем больше спокойности и стабильности, однозначно.
Я бы хотел что б не один мирный протестующий не пострадал и каждый из них получил все, на что имеет право по конституции. А вот боевики должны быть выловлены, задержаны и обработаны компетентными органами.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:45
Понаехал написав: trololo написав:
[
Ты бы хотел чтобы протестующих побольше уложили , правда? Чем больше трупов тем больше спокойности и стабильности, однозначно.
Я бы хотел что б не один мирный протестующий не пострадал и каждый из них получил все, на что имеет право по конституции. А вот боевики должны быть выловлены, задержаны и обработаны компетентными органами.
А право на выборы? Ну так чтобы подсчет нормальный, кандидатов не закрывали и все такое..ну тоесть б нормальные выборы, а не убогая показуха. Не? Вот Обама снял бы Трампа с выборов, а недовольных бы в морду. Четко было бы, по беларусски.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:48
trololo написав:
А право на выборы? Ну так чтобы подсчет нормальный, кандидатов не закрывали и все такое..ну тоесть б нормальные выборы, а не убогая показуха. Не?
На одного честного кандидата не было снято. Народ реализовал право на выбор и выбрал Сашу. Что тут непонятно? Ну а радикальное меньшинтсво не хочет признать выбор мирного большинства и выпендривается
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