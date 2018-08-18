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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4997499849995000

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

американская ватная консерва вскрылась и завоняла ветку,
а так красиво пел про техасчину

Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия.
Это похоже на реальное пробуждение нации

В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше
Ut sementem feceris, ita et metes
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  #<1 ... 4997499849995000
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