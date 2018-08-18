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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:50
американская ватная консерва вскрылась и завоняла ветку,
а так красиво пел про техасчину
Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия.
Это похоже на реальное пробуждение нации
В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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