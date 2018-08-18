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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 сер, 2020 01:50
американская ватная консерва вскрылась и завоняла ветку,
а так красиво пел про техасчину
Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия.
Это похоже на реальное пробуждение нации
В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Додано: Пон 10 сер, 2020 02:01
Corpocrator написав:
американская ватная консерва вскрылась и завоняла ветку,
а так красиво пел про техасчину
Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия.
Это похоже на реальное пробуждение нации
В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше
Как раз все на оборот. Ну это ожидаемо от такого путиноида как ты. По факту Лука перешёл дорогу Путину. Тот озлобился и влил деньги вместе с Польшей в оппозицию. Даже рассматривал вариант вторжения. Отправил своих наемников в РБ. Но Белорусь среагировало вовремя. Наёмников за решетку, армию на границы (что б не было Крымского сценария).
Белорусь справится с ватниками и пропольскими сепарами. Я верю в Григорича . Он признанный демократами президент.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 02:17
trololo написав:
Смешно когда авторитарные ушлепки вообще проводят выборы, чтоб как у белых людей все было. Типа карго культ. Назначил бы себя монархом и всех делов. Недовольных пострелять
а мне смешно читать майданутое чмо.
мало того, что нашу страну расхерачили, нужно и соседнюю.
надеюсь, бацька им все пи** даст
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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Додано: Пон 10 сер, 2020 02:23
Corpocrator написав:
американская ватная консерва вскрылась и завоняла ветку,
а так красиво пел про техасчину
Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия.
Это похоже на реальное пробуждение нации
В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше
еще один недалекий майданутый
что ваша революция дала? миллионы заробитчан полякам?
вы или мазохисты или конченые
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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jj1981ua
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Додано: Пон 10 сер, 2020 02:30
jj1981ua написав:
что ваша революция дала?
Она дала тебе то, что ни ты, ни твои дети не станете рабами русской свиньи и будете жить в свободной стране. Неужели так туп, что не можешь понять таких простых вещей?!
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Libo
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Додано: Пон 10 сер, 2020 02:36
Libo написав: jj1981ua написав:
что ваша революция дала?
Она дала тебе то, что ни ты, ни твои дети не станете рабами русской свиньи и будете жить в свободной стране. Неужели так туп, что не можешь понять таких простых вещей?!
клоун, ты живешь в колонии. или настолько тупой, что не видишь?
рабами у*** поляков лучше?
все украинские псевдопатриоты на самом деле обычные руссофобы. им плевать на Украину, главное рашке нагадить
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Пон 10 сер, 2020 02:41, всього редагувалось 1 раз.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
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Додано: Пон 10 сер, 2020 02:39
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:
Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты?
Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов.
Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено.
И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.
Это был газобетон с 70% содержанием силикагеля. Такие уже байки из склепа...
Не, там колонии наноботов, непрерывно потребляющих спирт и мучающихся похмельем.
Макс, меня тролить бесполезно. А за "байки" - "спасибо".
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Додано: Пон 10 сер, 2020 02:58
airmax78 написав: rjkz написав:
Как можно Никонова воспринимать по-другому?
Это-же икона стиля! Ми-ми-ми.
Модные мопы и концептуальные ЖК в пуповых локациях промки ЛБ, среди хрущей Нивок и тп гипнотизируют бетонозависимых.
"Вы слышите меня, бындерлоги? Слышим, великий Ка-а..."
Можно, конечно, хейтить Никонова, как хейтят всех, кто делает что-то не так как привыкли другие и заставляет других шевелить мозгами, что могут не только лишь все. Но факт остается фактом: в настоящее время в каждом из сегментов его ЖК - лучшие. И, да, он поднимает планку для строителей мордоров. Поэтому неудивительно, что строители мордоров его не любят.
Я уже давно не строитель и никогда не строил мордоров. Как раз мой сегмент - это элит и премиум. Настолько премиум и элит, что выше просто в Украине (и не только) нет. Догадайтесь с 3-х раз. ВЫ
можете сколько угодно пускать слюни на то что производит Никонов.
Но он выпускает нужный рынку продукт. Качественный-ли он - у ВАС
свои критерии, у меня - свои. Другое дело, что на киевском рынке первички другое сейчас и не производится и не строится. Никонов - хороший маркетолог, но хорошо поданный товар, далеко не всегда качесвтенный.
Мода - весчь быстроуходящая, а жить в г.не придется долго.
Адью.
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