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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4998499950005001>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 160
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
4
приблизно не зміняться
17%
27
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
31%
49
знизяться на 25%-50%
13%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 01:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

американская ватная консерва вскрылась и завоняла ветку,
а так красиво пел про техасчину

Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия.
Это похоже на реальное пробуждение нации

В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 02:01

  Corpocrator написав:американская ватная консерва вскрылась и завоняла ветку,
а так красиво пел про техасчину

Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия.
Это похоже на реальное пробуждение нации

В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше

Как раз все на оборот. Ну это ожидаемо от такого путиноида как ты. По факту Лука перешёл дорогу Путину. Тот озлобился и влил деньги вместе с Польшей в оппозицию. Даже рассматривал вариант вторжения. Отправил своих наемников в РБ. Но Белорусь среагировало вовремя. Наёмников за решетку, армию на границы (что б не было Крымского сценария).
Белорусь справится с ватниками и пропольскими сепарами. Я верю в Григорича . Он признанный демократами президент.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 02:17

  trololo написав:Смешно когда авторитарные ушлепки вообще проводят выборы, чтоб как у белых людей все было. Типа карго культ. Назначил бы себя монархом и всех делов. Недовольных пострелять

а мне смешно читать майданутое чмо.
мало того, что нашу страну расхерачили, нужно и соседнюю.
надеюсь, бацька им все пи** даст
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 02:23

      Corpocrator написав:американская ватная консерва вскрылась и завоняла ветку,
    а так красиво пел про техасчину

    Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия.
    Это похоже на реальное пробуждение нации

    В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше

    еще один недалекий майданутый
    что ваша революция дала? миллионы заробитчан полякам?
    вы или мазохисты или конченые
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 02:30

        jj1981ua написав:что ваша революция дала?


      Она дала тебе то, что ни ты, ни твои дети не станете рабами русской свиньи и будете жить в свободной стране. Неужели так туп, что не можешь понять таких простых вещей?! :shock:
      Libo
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      Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 02:36

        Libo написав:
        jj1981ua написав:что ваша революция дала?


      Она дала тебе то, что ни ты, ни твои дети не станете рабами русской свиньи и будете жить в свободной стране. Неужели так туп, что не можешь понять таких простых вещей?! :shock:

      клоун, ты живешь в колонии. или настолько тупой, что не видишь?
      рабами у*** поляков лучше?

      все украинские псевдопатриоты на самом деле обычные руссофобы. им плевать на Украину, главное рашке нагадить
      Востаннє редагувалось jj1981ua в Пон 10 сер, 2020 02:41, всього редагувалось 1 раз.
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске!
        jj1981ua
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        Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 02:39

          airmax78 написав:
          rjkz написав:
          airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:


        Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты?
        Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов.
        Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено.
        И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.

        Это был газобетон с 70% содержанием силикагеля. Такие уже байки из склепа...


        Не, там колонии наноботов, непрерывно потребляющих спирт и мучающихся похмельем.
        Макс, меня тролить бесполезно. А за "байки" - "спасибо". :mrgreen:
        rjkz
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        Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 02:58

          airmax78 написав:
          rjkz написав:
        Как можно Никонова воспринимать по-другому?
        Это-же икона стиля! Ми-ми-ми.
        Модные мопы и концептуальные ЖК в пуповых локациях промки ЛБ, среди хрущей Нивок и тп гипнотизируют бетонозависимых.
        "Вы слышите меня, бындерлоги? Слышим, великий Ка-а..."

        Можно, конечно, хейтить Никонова, как хейтят всех, кто делает что-то не так как привыкли другие и заставляет других шевелить мозгами, что могут не только лишь все. Но факт остается фактом: в настоящее время в каждом из сегментов его ЖК - лучшие. И, да, он поднимает планку для строителей мордоров. Поэтому неудивительно, что строители мордоров его не любят.


        Я уже давно не строитель и никогда не строил мордоров. Как раз мой сегмент - это элит и премиум. Настолько премиум и элит, что выше просто в Украине (и не только) нет. Догадайтесь с 3-х раз.
        ВЫ
         можете сколько угодно пускать слюни на то что производит Никонов.
        Но он выпускает нужный рынку продукт. Качественный-ли он - у ВАС свои критерии, у меня - свои. Другое дело, что на киевском рынке первички другое сейчас и не производится и не строится. Никонов - хороший маркетолог, но хорошо поданный товар, далеко не всегда качесвтенный.
        Мода - весчь быстроуходящая, а жить в г.не придется долго.
        Адью.
        rjkz
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        Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 04:24

          Faceless написав:
        rjkz написав:
          airmax78 написав:Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:


        Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты?
        Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов.
        Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено.
        И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.
        Это не единственный объект, где приходилось решать вопрос низкой влажности воздуха из-за газоблока.
        Поэтому, какой мне смысл слушать кого угодно, если опыт и понимание почему так происходит. В отличии от Никонова, я -лицо незаинтересованное.
        Так он что, никак не насыщается? Со временем то поглощение воды из воздуха то должно снизится


        Хороший вопрос.
        Попробую ответить в мере своей информированности и понимания.
        Некто Эйрмакс, меня попробовал потроллить, но фактически правильно обрисовал положение дел - газоблок это вариация силикагеля. В точку. При производстве газоблока идет крайне заниженное водоцементное соотношение и цемент остается непрореагировавшим. Естественно он будет тянуть влагу из воздуха. Так как масса стен огромна, то влаги надо много.
        Теперь мои предположения, которые могут быть ошибочными, но может и нет.
        1. Часто и много лет, имея дело с обследованием строительных элементов на минеральной основе, и мной и моими коллегами по цеху, было замечено следующее - при ненасыщении цементных составов водой в должной мере, наблюдался эффект перегорания цемента, в результате чего радикально падала прочность материала. То есть, на момент производства работ, очевидно, были достигнуты некоторые показатели прочности, а через какое-то время - падала. Почему я пишу не категорично - потому что меня привлекали как раз когда уже были проблемы, надо было дать ответ - что произошло, почему, как это исправить и кто за это в ответе. То есть, в момент, когда это было сделано неправильно - "меня рядом не стояло". Причем, что примечательно, элементы на цементной основе, которые были выполнены по классической технологии, как положено, набирают марочную прочность за 28 дней, а потом очень медленно продолжают набирать прочность многие годы. То есть прочность в условные 150% от марочной - это имеет смысл. А тут как раз наоборот.
        Собственно, я "америку" не открываю - все ЖБИ проходят ТВО, во время которого конструкции насыщаются влагой НА ПРОТЯЖЕНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.
        При производстве газоблока нет ни насыщения водой ни длительного времени. Зато есть добавка в виде порообразущего агента, а именно - алюминиевой пудры. Возможно, эта чудесная и волшебная добавка заменяет собой ТВО. Тогда не понятно, почму это не применялось во времена Союза с мощной тогда научной базой? Почему не строили из газоблоков во времена Союза, если сам материал был известен (напомню, свой газоблок я сделал на втором курсе института на лабе в рамках курса "Строительные материалы" в 1993 году, КИСИ, ПГС). Газобтоны, золобетоны и пр легкие бетоны были некоей экзотикой для не ответственных объектов. Скажем мусорник во дворе построить (помните такие были во дворах хрущевок? Сейчас их снесли и на их месте 30 этажные свечки из газоблока построили :mrgreen: ).
        2. Газобетон -пористый материал и помимо насыщения влагой есть еще аспект паропроницаемости. Он у газоблока чрезвычайно высок. Зимой, когда в помещении высокая температура, а снаружи низкая, давление внутри помещения выше, чем снаружи. Это ведет к тому, что воздух сквозь пористый материал вместе с содержащимся в нем паром выдавливается наружу. В помещении-же остается сухой воздух. Это справедливо для любых вариантов исполнения наружных стен. Просто в случае с материалами с низкой паропроницаемостью, это во первых не так выражено, а во вторых, все-таки реально исправить ситуацию при помощи увлажнителя воздуха. С газоблоком - это все равно, что лить в бездонную бочку. Это еще "хорошо" что глобальное потепление уменьшило разницу температур и соответственно разницу давлений. Теперь это будет не настолько выражено как при 25 градусных морозах.
        rjkz
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        Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 04:35

          shapo написав:
          airmax78 написав:
          shapo написав:Харьков начал процесс с кредитом тоже в 2017,недополученные деньги ничем не отличаются от выделенных, бюджет Киева в 3,5 раза больше бюджета Харькова, а вид у Киева в сравнении с Харьковом не в пользу столицы.
        Помнится когда избирали боксера в мэры то рассказывали как он за счёт своих международных связей привлечёт море инвестиций. И где они? Кабмин мешает?

        Разница принципиальная: ты не можешь планировать крупные инфраструктурные проекты, если у тебя не надежного источника их финансрования. Прощение долгов по платежам в бюджет - это точно не самый надежный источник.

        Принципиальная разница в самом большом бюджете Украины - Киеве. Если за 6 лет не построено и не введено ни одной новой станции метрополитена, если не решаются транспортные проблемы с развязками как давно сделано в многих городах бывшего СССР, то ни этому мэру, ни его друзьям на этом месте делать больше нечего.



        Как это?
        Хрюстальный мост - это инфраструктурный мегапроект! :mrgreen:
        Только людей туда нельзя пускать - они, су(зу)ки, в обуви на него заходят.
        "Наши газоны не дял того делались"(с)
        rjkz
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