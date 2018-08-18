Додано: Пон 10 сер, 2020 04:24

Faceless написав: rjkz написав: airmax78 написав: Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:

Никонов разжевывает про "модные мопы", остекление балконов, кондеры, и вот это все, что так любят вильнолюди. Ну и про мордор-тайп застройку. И даже... про газоблок vs керамоблок (Шапо с rjkz рекомендую этот кусок промотать). Про советскую вторичку и пешеходный мост. Смотрим:



Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты?

Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов.

Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено.

И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.

Это не единственный объект, где приходилось решать вопрос низкой влажности воздуха из-за газоблока.

Поэтому, какой мне смысл слушать кого угодно, если опыт и понимание почему так происходит. В отличии от Никонова, я -лицо незаинтересованное. Не стал смотреть, но что ожидать от человека, чье благосостояние зависит от того, во что верят его пациен...клиенты?Мне достаточно того, что меня чему-то учили 5 лет в институте, опыт работы на стройке и работа в строительном сегменте, требующем специальных знаний в области строительной химии и свойств материалов.Как иллюстрацию, могу привести пример, Саксаганского 120, это как раз на пл.Победы выходит, газоблок. Необходимо было провести специальные работы при нормальной влажности воздуха (60-70%). Не отопительный сезон и не жара. Влажность менее 20%. Две недели круглосуточно фигачили высокопроизводительные увлажнители. И это при законченных отделочных работах - и штукатурка и покраска/обои - все было выполнено.И удалось догнать влажность только до 40-50%. Потом заказчик завес огромный аквариум. + все еще работающие увлажнители и дополнительно поставили емкости с водой, с большой площадью испарения - получили 65%. После выполнения работ, убрали увлажнители, оставили открытую воду по всему объекту и открытым огроменный аквариум - влажность мгновенно упала до 37%.Это не единственный объект, где приходилось решать вопрос низкой влажности воздуха из-за газоблока.Поэтому, какой мне смысл слушать кого угодно, если опыт и понимание почему так происходит. В отличии от Никонова, я -лицо незаинтересованное. Так он что, никак не насыщается? Со временем то поглощение воды из воздуха то должно снизится Так он что, никак не насыщается? Со временем то поглощение воды из воздуха то должно снизится

Хороший вопрос.Попробую ответить в мере своей информированности и понимания.Некто Эйрмакс, меня попробовал потроллить, но фактически правильно обрисовал положение дел - газоблок это вариация силикагеля. В точку. При производстве газоблока идет крайне заниженное водоцементное соотношение и цемент остается непрореагировавшим. Естественно он будет тянуть влагу из воздуха. Так как масса стен огромна, то влаги надо много.Теперь мои предположения, которые могут быть ошибочными, но может и нет.1. Часто и много лет, имея дело с обследованием строительных элементов на минеральной основе, и мной и моими коллегами по цеху, было замечено следующее - при ненасыщении цементных составов водой в должной мере, наблюдался эффект перегорания цемента, в результате чего радикально падала прочность материала. То есть, на момент производства работ, очевидно, были достигнуты некоторые показатели прочности, а через какое-то время - падала. Почему я пишу не категорично - потому что меня привлекали как раз когда уже были проблемы, надо было дать ответ - что произошло, почему, как это исправить и кто за это в ответе. То есть, в момент, когда это было сделано неправильно - "меня рядом не стояло". Причем, что примечательно, элементы на цементной основе, которые были выполнены по классической технологии, как положено, набирают марочную прочность за 28 дней, а потом очень медленно продолжают набирать прочность многие годы. То есть прочность в условные 150% от марочной - это имеет смысл. А тут как раз наоборот.Собственно, я "америку" не открываю - все ЖБИ проходят ТВО, во время которого конструкции насыщаются влагой НА ПРОТЯЖЕНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.При производстве газоблока нет ни насыщения водой ни длительного времени. Зато есть добавка в виде порообразущего агента, а именно - алюминиевой пудры. Возможно, эта чудесная и волшебная добавка заменяет собой ТВО. Тогда не понятно, почму это не применялось во времена Союза с мощной тогда научной базой? Почему не строили из газоблоков во времена Союза, если сам материал был известен (напомню, свой газоблок я сделал на втором курсе института на лабе в рамках курса "Строительные материалы" в 1993 году, КИСИ, ПГС). Газобтоны, золобетоны и пр легкие бетоны были некоей экзотикой для не ответственных объектов. Скажем мусорник во дворе построить (помните такие были во дворах хрущевок? Сейчас их снесли и на их месте 30 этажные свечки из газоблока построили).2. Газобетон -пористый материал и помимо насыщения влагой есть еще аспект паропроницаемости. Он у газоблока чрезвычайно высок. Зимой, когда в помещении высокая температура, а снаружи низкая, давление внутри помещения выше, чем снаружи. Это ведет к тому, что воздух сквозь пористый материал вместе с содержащимся в нем паром выдавливается наружу. В помещении-же остается сухой воздух. Это справедливо для любых вариантов исполнения наружных стен. Просто в случае с материалами с низкой паропроницаемостью, это во первых не так выражено, а во вторых, все-таки реально исправить ситуацию при помощи увлажнителя воздуха. С газоблоком - это все равно, что лить в бездонную бочку. Это еще "хорошо" что глобальное потепление уменьшило разницу температур и соответственно разницу давлений. Теперь это будет не настолько выражено как при 25 градусных морозах.