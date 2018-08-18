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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 10 сер, 2020 04:42
flyman написав: zРадио написав: Вкладчик1234 написав:
В этот раз крыза тоже придёт из сектора битона?
Вероятно, что нет. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и регуляторы на этот раз перебдели с тем, что привело к крызе в прошлый раз - т.е. рисками по банковским залогам в форме битона. Поэтому снижение стоимости битона не обвалит доминошки "импотечники -> инвестбанки -> страховщики", как обвалило в 2007-2008 гг.
Вкладчик1234 написав:
Офисная-коммерческая в ауте
По жилой разрешили ничего не платить
А вот сама по себе недвига, да, пострадает наряду с другими секторами. Причем коммерческая (и офисная, и торговая) - сильнее жилой.
Вкладчик1234 написав:
Ынвестуры и/или кредиторы битона смокчуть чупачупсы?
Лорды - да, банки - нет (спасают, опять таки, большие резервы и снижение стоимости фондирования практически до нуля). По крайней мере пока...
А крыза в этот раз пришла из потребительского сектора - плебс даже вертолетные деньги не спешит тратить, так он напуган, и так коронавирус (или информационное коронабесие - тут непринипиально, и каждый волен считать как хочет) изменил его систему координат. А если бы этих вертолетных денег не раздавали, мир бы вообще уже погружался в новую великую депрессию с беспрецедентной безработицей...
Навіть не представляю, як все завертє, коли піде відплив, тобто ФРС підніме ставку і почне пилососити розкидану зелень взад в резервну систему.
Вот в это время и надо быть с живыми деньгами в руках.
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Додано: Пон 10 сер, 2020 04:51
jj1981ua написав: Corpocrator написав:
американская ватная консерва вскрылась и завоняла ветку,
а так красиво пел про техасчину
Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия.
Это похоже на реальное пробуждение нации
В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше
еще один недалекий майданутый
что ваша революция дала? миллионы заробитчан полякам?
вы или мазохисты или конченые
На бутылочку присядь, отдохни, ты устал)
Ut sementem feceris, ita et metes
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